HABER

"İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

TİMAV Genel Başkanı Öksüz: - "İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret bir eğitim modeli değildir. İmam hatiplilik aynı zamanda aşkımızın, gönlümüzün coşkunluğudur. Sadece sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır ve o gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, "İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret bir eğitim modeli değildir. İmam hatiplilik aynı zamanda aşkımızın, gönlümüzün coşkunluğudur. Sadece sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır ve o gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur." dedi.

Öksüz, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, kızı Hilal Sena Öksüz'ün bu okuldan birincilikle mezun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törene hem imam hatiplilere hizmet eden bir vakfın başkanı hem de öğrenci velisi olarak katıldığını belirten Öksüz, şöyle devam etti:

"Ömrünü imam hatipliler yolunda hizmete adayan bir kardeşiniz olarak, takdir edersiniz ki kendi evladımın da imam hatiplilik sevdasında bayraktar bir noktada olmasından onur duyuyorum. İmam hatiplilik sadece bir okulun diplomasını almak, bir okulun mezunu olmak asla değildir. Biz imam hatiplerimizde kıymetli hocalarımızdan hem bu dünyayı imar etmeyi hem de ahiretimizi imar ve ihya etmeyi öğrendik. Şimdi çocuklarımıza da hem bu dünyayı hem ahiretimizi imar ve ihya etmeyi öğretmeye devam ediyoruz. İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret olan, sadece sınıflara hapsolan bir eğitim modeli de değildir. İmam hatiplilik aynı zamanda aşkımızın, gönlümüzün coşkunluğudur. Sadece sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır ve o gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur."

Hilal Sena Öksüz de imam hatip mezunu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İmam hatip lisesini bitirirken önemli bir misyon yüklendiklerini ifade eden Öksüz, "Bundan sonraki hayatımızda imam hatip lisesi diplomamız bizim için beyaz bir elbisedir. Bu elbiseye en ufak leke sürdürmemek, burada öğrendiklerimizi hayatımızın tüm alanlarında sadece uygulamak değil aynı zamanda yaymak zorundayız." diye konuştu.

Törene, lisenin müdürü Nurullah Aktürk, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Engelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlardaEngelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlarda
Üniversiteye girişte ikinci aşama heyecanıÜniversiteye girişte ikinci aşama heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.