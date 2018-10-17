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"İmam hatipliysek üzerimizde beyaz bir gömlek var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Biz imam hatipliysek üzerimizde beyaz bir gömlek var. Daha kolay kir kapabilir. Bizim yolda giderken yere tükürmemiz bile laf olur, söz olur. Halimiz, duruşumuz, davranışımız ve hareketimiz insanlara örnek olmalı" - "Biz imam hatipliyiz, cumhurbaşkanımız imam hatipli, bu size bir öz güven verebilir. Bu diğer okul öğrencilerine ayrımcılık yapmayı sağlamamalı. Ya da diğer lise öğrencilerinden kendimizi bir üst noktada görmeyi de gerektirmiyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz imam hatipliysek üzerimizde beyaz bir gömlek var. Daha kolay kir kapabilir. Bizim yolda giderken yere tükürmemiz bile laf olur, söz olur. Çok daha farklı noktalara gider. Halimiz, duruşumuz, davranışımız, hareketimiz insanlara örnek olmalı." dedi.

Dağ, imam hatip okulları 67. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul yönetimiyle beraber 11. ve 12. sınıfları gezen Dağ, öğrencilerle sohbet etti, üniversitede tercih etmek istedikleri bölümleri sordu. Öğrencilere başarılar dileyen Dağ, son sınıf öğrencilerinin okulun ilk mezunları olarak önemli bir misyon taşıdıklarını belirtti.

Dağ, "Sizler bu okulun ilk öğrencilerisiniz. Elde edeceğiniz netice sadece şahsi bir netice değil bir misyonun da neticesi olacak. Biz de sürekli takip ediyoruz. Başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bir öğrencinin, "Milletvekili olmayı çok istiyor muydunuz?" sorusuna Dağ, şu yanıtı verdi:

"Siyaset insanın içinde çok öncelerden olan bir şey oluyor. Lise sıralarından beri siyasete ilgim vardı. Siyasetin içinde olanın hedefi olması lazım. Hedefin yoksa siyasette var olamazsın. Milletvekili olma niyetim vardı ama 31 yaşında değil. Erken yaşta milletvekili olmak yoktu eskiden."

Bir öğrencinin "Kızınızın da siyaset okumasını ister misiniz?" sorusu üzerine Dağ, "Siyaset sahada, sokakta, teşkilatlarda öğrenilen bir şey. Zaman geçtikçe eğitildiğinizi hissederseniz. Biz de her gün bir şey öğreniyoruz. Kürsüye çıkıyoruz, konuşuyoruz, sürekli düşünüyoruz, yeni bir şeyler üretiyoruz. Benim telkinlerim ilahiyat okumaları yönünde oldu. Bakalım." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığının radikalleşmeyi önlediğini, Arap dünyasından radikal örgütlerin çıkmasının bu tarzda bir kurumun olmamasından kaynaklandığını savunan Dağ, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin bir mayası var. 'Bu ülkeye Müslüman değildir' diyebilir miyiz? Hiçbirimiz diyemeyiz. Birileri zaman zaman dinle diyanetle dalga geçmeyi kendileri için bir farklılık görse de bu ülkenin mayasında İslamiyet var.

Bu ülkenin çocuklarının başka yerlerden, merdiven altından bilgi alması değil bizzat devletin kontrolünde İslami bilgiyi alması kadar normal bir şey yok. İmam hatip bunu sağlıyor. Diğer okullardaki din dersleri bunu sağlıyor."

- "Dinen de yanlış bir durum olur"

İmam hatipli öğrencilerin toplumda örnek insan olması gerektiğinin altını çizen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Biz imam hatipliyiz, cumhurbaşkanımız imam hatipli, bu size bir öz güven verebilir. Bu diğer okul öğrencilerine ayrımcılık yapmayı sağlamamalı. Diğer öğrencilerden kendimizi bir üst noktada görmeyi de gerektirmiyor. Dinen de yanlış bir durum olur.

Biz de imam hatipliysek üzerimizde beyaz bir gömlek var. Daha kolay kir kapabilir. Diğer okullarda daha farklı şeyler oluyordur ama onlar gözükmez bizim yolda giderken yere tükürmemiz bile laf olur, söz olur. Halimiz, duruşumuz, davranışımız, hareketimiz insanlara örnek olmalı."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eğitim imam hatip Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu

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