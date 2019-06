İmam hatipte Rusça eğitim imkanı

Okullarında kız ve erkek öğrenciler olarak otuzarlı kişiden Rusça eğitim veren iki sınıf olduğunu kaydeden Karabayır, öğrencilerin bir sene içerisinde şu anda orta seviye Rusça ve Arapça konuştuklarını belirtti.

Türkiye'de geçmişte imam hatip okullarına katsayı uygulandığını hatırlatan Karabayır, şunları söyledi:

"Katsayı engeli gibi maalesef yasaklar, geçmişte bu okullara rağbeti azaltmıştı. Ancak artık bu yıkıldı. Birçok öğrencimiz, Türkiye'de birçok okula gidebilecekken ilk sıraya imam hatip lisesini yazıp da geliyor. Çünkü gerek fiziki yapısıyla gerek öğretmen kalitesiyle gerek sunulan yabancı dil gibi imkanlarla imam hatipler artık marka okullardır."

Robotik ve Kodlama Kulübü öğrencilerinin, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (Teknofest) yetiştirilmek üzere bin 500 metre menzilli bir füze çalışması yaptığına değinen Karabayır, öğrencilere dil ve teknoloji haricinde sanat ve spor için de imkanlar sunulduğunu kaydetti.

Türkiye yönetiminde imam hatip mezunu olan birçok siyasetçi ve bürokratın bulunmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Karabayır, "Biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz: Her biriniz birer büyükelçi adayısınız, her biriniz Dışişleri Bakanlığı'nda her kademede çok rahat görev alabilecek durumdasınız. Dünya gerçekten her türlü hizmete muhtaç. Özellikle ülkemizin temsil edildiği diğer ülkelerde bizlere ihtiyaç var. Yine ülkenin güzel ve önde gelen üniversitelerine yerleşme imkanları var ki bunu mezunlarımızda görmüş olduk. İlklere giren öğrencilerimiz var." diye konuştu.