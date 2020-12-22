İmam hayat kurtardı, “koronayı” unuttu

Film gibi izlediler Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi dikkat çekti. Vatandaşların intihar girişimini izlerken korona tedbirlerini de unuttuğu görüldü. Çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi gözetmeden yan yana intihar girişimini izlemesi hayrete düşürdü. Çevredeki bazı vatandaşların da çocuklarıyla dama çıkıp olayı izlediği görüldü. Polis bir süre sonra bu duruma müdahale ederek vatandaşların dağılmasını sağladı. Öte yandan, bir vatandaş da herkes genci intihar girişiminden vazgeçirmeye çalışırken bahçe duvarını boyamaya devam etmesi dikkat çekti.

Adana’da mahalle imamı ailesiyle problemleri olduğu için intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna edip kurtardı. İmamın, koronayı unutup gence sarılıp kutlaması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet Parlak, evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislerden yaklaşmamalarını isteyen Parlak, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçağı boğazına dayadı.

Annesi ikna edemedi

Polis genci ikna edemeyince annesi çağrıldı. Ancak genç annesine tepki göstererek bu halde olmasının en büyük sebebinin ailesinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine anne Sebahat Parlak, “Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor” dedi. Parlak da, “Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni siz bu hale getirdiniz” diyerek cevap verdi. Mehmet Parlak, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin” diyerek saçını tarayıp, poz verdi.

İmam ikna etti gence sarıldı

Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Parlak, polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Parlak, “Hiç bu kadar arkadaşım olmadı. İlla böyle bir mevzu mu gerekti? Kimsem yoktu ama şu an beni kâle alan o kadar çok insan var ki akıllara zarar” dedi. Olay yerine gelen mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet Parlak’ı ikna etmek için çaba sarf etti. İmam Metin, “Mehmet, kimseyi yorma. Daha seni evereceğiz, nikahını ben kıyacağım” diyerek Parlak’ın aşağı inmesini söyledi. Mehmet Parlak, imamın ikna çabasından sonra direkten kayarak aşağı indi. Bu arada imam vatandaşlara Parlak’ı alkışlamalarını söyleyerek aşağı inen gence hayat kurtarmanın mutluluğuyla koronayı unutup sarıldı. Parlak polis tarafından olay yerinden götürüldü.

İmam Fatih Metin ise Parlak’ın düzgün bir insan olduğunu belirterek, “Gençlik hali, olur böyle şeyler. Herhalde biraz problemleri var. Bizim de manevi bir yönümüz var. Mehmet de sağ olsun bizi kırmadı, indi. Mahallemiz adına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerimizden özür diliyorum. Korona da olsa intihardan vazgeçtiği için kutladım. Ama eve gidince dezenfekte olacağım” diye konuştu.

