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İmam imamın eşini kaçırdı! Ölüm talimatı üzerine kanaat önderleri devreye girdi: "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın"

06.08.2024 09:43
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İmam bir başka imamın eşini kaçırdı! Geçen hafta Diyarbakır'da yaşanan olay akıllara durgunluk veriyor. Mağdur imama, kaçırılan eşinin ailesi "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diye talimat verdi. Devreye şehrin kanaat önderleri girdi. İmamın psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

İmam imamın eşini kaçırdı! Ölüm talimatı üzerine kanaat önderleri devreye girdi: "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın"

Diyarbakır, bir imamın bir başka imamın eşinin kaçırılması ve devamındaki ölüm talimatını konuşuyor. Mahalle muhtarı, eşi Şanlıurfa'ya kaçırılan imam için "Artık mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok" dedi, çalışmaması için müftülüğe dilekçe verileceğini bildirdi.

DİYARBAKIR'DAN ŞANLIURFA'YA KAÇIRILDI

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; imam H.A. 4 yılı aşkındır Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan H.A.’nın eşi ev hanımıydı. İmam H.A. geçen hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eşi kendisi gibi imam olan A.A. tarafından Şanlıurfa’ya kaçtı/kaçırıldı.

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AİLEDEN ÖLÜM TALİMATI: KIZIMIZI DA KAÇIRANI DA VURACAKSIN

Bu olay mahalleye bomba gibi düştü. Kaçan kadının ailesi tüm yaşananların üstüne mağdur olan imamın yakasına yapıştı. Aile mağdur olan imama, “Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın” diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi. Olay şimdilik yatıştırıldı.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU; BURADA ÇALIŞMAMASI İÇİN DİLEKÇE VERECEĞİZ"

Olayla ilgili konuşan Muhtar Zeynel Şeker, “Artık imam H.A.’nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok. Kendisi iyi bir insandı. Çok da severdik. İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok çok üzgün. Psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Kendisinin artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok. Ancak kendisinin bizim mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz. Olması gereken bu” dedi.

(NOT: Haberde isimler kodlanmış, kodlar da değiştirilmiştir)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İmam Diyarbakır kaçırma
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