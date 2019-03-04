HABER

İmam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını ve kızını bıçakla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 01:52 | Son Güncelleme

Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını ve kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadın ile kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı imam nikahıyla birlikte yaşadığı N.D ile kızı H.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri, kendilerine bir süre direnen M.Ç'yi ikna ettikten sonra gözaltına aldı.

Yaralı anne ile kızı ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çatışmada iki kardeşini kaybeden ağabey yas evinin önünde intihar ettiÇatışmada iki kardeşini kaybeden ağabey yas evinin önünde intihar etti
Yüksekova’da Yüksek Kesimlerde Kar MücadelesiYüksekova’da Yüksek Kesimlerde Kar Mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana anne ile kızı bıçak kavga koca

En Çok Okunan Haberler

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek sesle müzik dinliyor diye arkadaşını 6 yerinden bıçakladı!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Kartal’da yedek parça deposunda patlama

Kartal’da korkutan patlama!

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde! 'Tutkularını yaşayacakları yerler var mı?' dedi ve açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.