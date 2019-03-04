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İmam nikahlı eşi ile kızını bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 01:19 | Son Güncelleme

ADANA'da Murat Ç., tartıştığı imam nikahli eşi Neşe D.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Murat Ç., tartıştığı imam nikahli eşi Neşe D. (35) ile kızı Havva Ç.'yi (13) bıçakla yaraladı.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65004 Sokak'ta meydana geldi. Muart Ç., iddiaya göre, evde imam nikahlı eşi Neşe D. ve kızı Havva Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Murat Ç., eşine ve kızına bıçakla saldırdı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Murat Ç., Neşe D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklarken, kızı Havva Ç.'yi de yaraladı. Komşuların kavga seslerini duyup, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gele polislere bir süre kapıyı açmayan Murat Ç., ikna sonucu teslim olurken, yaralı anne-kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda hafif kesik bulanan Havva Ç., tedavisinin ardın taburcu edilirken annesi Neşe D.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli Murat Ç.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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