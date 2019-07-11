İmam nikahlı eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Esenyurt’ta imam nikahlı eşi Meryem Aydoğdu’yu av tüfeği ile öldüren Ömer Varol’un yargılanmasına başlandı. Sanık Varol duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek “Neden benim eşimi vurma kastım olsun ki” dedi.

Esenyurt’ta 10 Haziran 2018 tarihinde imam nikahlı eşi Meryem Aydoğdu’yu av tüfeği ile öldüren Ömer Varol’un yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Varol ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler de katıldı.

“Hatun senin istediğin tüfeği getirdim”

Duruşmada savunma yapan sanık Varol, maktul ile 3,5 yıldır imam nikahlı olduklarını söyleyerek “Genel olarak aramızda problem yoktu. Ancak son zamanlarda resmi nikahlı eşimi ve ondan olan çocuklarımı kıskanıyordu. Bir gün Meryem ile arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşım burada eşi ile ava gittiklerinden bahsetti. Meryem de ava gitmek istediğini söyleyerek tüfek istedi. Ben hayır dedim. Daha sonra tüfek konusunda ısrar edince kendisini kıramadım. Tüfeği aldım ve Meryem ile birlikte yaşadığım eve gittim. Direkt olarak Meryem’in odasına gittim. O sırada eşim uyuyordu ‘kalk hatun senin istediğin tüfeği getirdim’ dedim. Bunun üzerine anlamadığım bir tepki vererek bana küfür etti. Ben de tüfeği odadaki gardırobun üstüne koydum. Salona geçtik burada sakinleştikten sonra ‘getir de şu tüfeğe bakalım nasıl bir şeymiş’ dedi. Tüfeği salona getirdim o sırada dışarıdan silah sesi geldi. Bunun üzerine Meryem de ‘hadi biz de atış yapalım’ dedi. Ben de ‘saçmalama tüfek ile evde atış yapıldığı nerede görülmüş’ dedim. Kendisi sinirlenerek küfürler etmeye başladı. Eşimin itirazları ve hakaretleri üzerine kabul ettim. Ben tüfeğe fişek koydum. Salonda bulunan balkon penceresine gittik. Tüfeğin kızağını çekmem ile patlaması bir oldu. Tüfek patlayınca Meryem yere düştü. Tüfek dağılmıştı. Daha sonra polisi arayarak eşimi vurduğumu yaralı olduğunu söyledim. Neden benim eşimi vurma kastım olsun ki” dedi.

“Polisler geldiğinde gülüyormuş”

Meryem Aydoğdu’nun annesi Gültaze Gül ise, “Önce Allah’a sonra adalete güveniyorum. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. Maktulün kız kardeşi Merve Aydoğdu ise Ömer Varol’un kardeşini ‘seni vuracağım’ şeklinde tehdit ettiğini söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu aktardı. Maktul Meryem Aydoğdu’nun erkek kardeşi Yunus Emre Aydoğdu ise olay günü kapısının dışarıdan kilitlendiğini söyleyerek “Sanık yalan söylüyor. Polisler geldiğinde gülüyormuş. Şikayetçiyim” dedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından maktulün annesi Gültaze Gül sanığın Meryem’i tehdit ettiğini ve çok güzel bir hediye alacağım deyip tüfek aldığını söyledi. Gültaze Gül sanıktan şikayetçi olduğunu da aktardı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen olayda, Esenyurt’tan ‘silah ile birini vurdum’ şeklinde bir ihbar geldiği, kolluk görevlileri tarafından adrese gidildiğinde Ömer Varol’un görevlileri ıslık çalarak çağırdığı ve imam nikahlı eşini vurduğunu söylediği anlatıldı. İddianamede olayın gerçekleştiği yere gidildiğinde Meryem Aydoğdu’nun kanlar içinde yerde yattığı ve hayatını kaybettiği açıklandı. Ömer Varol ile Meryem Aydoğdu’nun gayri resmi olarak birlikte yaşadıklarının anlatıldığı iddianamede, maktul ile Ömer Varol arasında tartışma yaşandığı ve şüphelinin ifadesinde Meryem Varol’u kasten öldürmediğini söylediği anlatıldı. İddianamede yer verilen şüphelinin ifadesinde Meryem Aydoğdu’nun ava gitmek istediği için tüfeği aldığı ve gösterdiği açıklandı. İfadesinde Meryem’in kendisine küfür ettiği için tüfeği doldurduğunu söyleyen şüpheli, tartışma esnasındaki itiş kakışta tüfeğin ateş aldığını ifade etti. İddianamede Ömer Varol’un ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

