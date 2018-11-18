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İmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 03:18 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, iddiaya göre imam nikahlı yaşadığı İlhami K.'nın kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Aysel Y., 1 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.

İmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, iddiaya göre imam nikahlı yaşadığı İlhami K.'nın kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Aysel Y., 1 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi`nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir imam nikahlı yaşadığı İlhami K.'nın kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getiren anne Aysel Y., 1 yaşındaki kızı Pınar K.'yı döverek öldürdü. Olaydan sonra akrabalarını arayan anne, çocuğunun öldüğünü söyleyerek, bir süre başında bekledi. Akrabaların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 1 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.
'ÖLDÜRDÜM İŞTE NE VAR?'
Gözaltına alınan anne Aysel Y., polis aracına götürülürken basın mensuplarına "Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" dedi. İlhami K.'nın daha önce iki kez evlendiği ve ikinci evliliğinin hala devam ettiği öğrenilirken, Aysel Y. ile imam nikahıyla birlikte olduğu iddia edildi.
Anne Aysel Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüİmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüİmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüİmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü

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