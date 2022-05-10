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İmam nikahlı koca dehşet saçtı! Önce eşini, sonra da misafiri bıçakladı

10.05.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde imam nikahlı koca dehşet saçtı. Önce tartıştığı eşini, daha sonra ise evdeki başka bir kadını bıçakla yaraladı. Dini nikahlı eşini göğsünden, misafiri ise bacağından yaralayan şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İmam nikahlı koca dehşet saçtı! Önce eşini, sonra da misafiri bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Çimentepe Semtin 610 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, imam nikahlı oldukları öne sürülen Sergen Ö. (27) ve Bengü B. (21) henüz belirlenemeyen sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sergen Ö. imam nikahlı eşi Bengü B.’yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Sergen Ö. evde bulunan Bengü B.’nin kardeşi olduğu ileri sürülen Gizem Nur T.’yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.’nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

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Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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