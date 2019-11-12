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İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, göz yaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, göz yaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını göz yaşları içinde kıldırdı.
Kaza, geçtiğimiz gün Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, 38 yaşındaki Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Necmi Konuş’un eşi 35 yaşındaki Azize Konuş’un ve 7 aylık kızları Elif Konuş’un yoğun bakımdaki tedavisi halen sürmekte. Baba ile oğlu, bugün öğle namazını müteakip Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı’na defnedildi.

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