İmam Serahsi Camisi açılış töreni

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramıza fitne sokmaya çalışan FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı her daim uyanık olmamız gerektiğini vurguluyorum." dedi. Başkan Erdoğan, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya, kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı. Açılışı yapılan caminin tüm İslam dünyası ve Kırgızistan'daki Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, caminin, ata yurduna, Kırgızlara kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlarını, başkanlık camiasını ve Türkiye Diyanet Vakfını böylesine hayırlı bir işte öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, "Bu camide kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, caminin mimarisinin, gerek külliye bütünlüğü içindeki konumuyla, hem dost ve kardeş ülke Kırgızistan'a hem de Orta Asya coğrafyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"7 bin metrekarelik bir alanda, 37 metre kubbe yüksekliği, 4 minaresi, iç ve dış avlusuyla toplam 20 bin kişiyi bulan ibadet alanıyla burası tam anlamıyla bir külliyedir. Camimiz ve külliyesi, Anadolu ve Orta Asya arasında geçmişte var olan din, dil, tarih, kültür ve muhabbetin inşallah yeniden yeşermesine vesile olacaktır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Evet, her muhabbetin sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Efendimizi barındırması gerekiyor. Bu eserin, kardeşler arasında birliğin, dirliğin, huzurun ve barışın adeta sembolü haline dönüşmesini temenni ediyorum. Zira biz, iki yarı devlet ama tek milletiz. Hepsinden öte tek ümmetiz." Büyük emeklerle 6 yılda ortaya çıkan eserin, Türk halkından Kırgız halkına bir hediye olarak asırlarca Orta Asya'nın kalbinde baki kalacağını aktaran Erdoğan, camilerin, İslam medeniyetinin alameti farikası olduğunu belirtti. - "Nerede kubbe varsa orası Müslüman yurdudur"

"Bizim şehirlerimizin merkezinde daima camiler, mescitler bulunur. Bursa'dan Konya'ya, Buhara'den Kahire'ye, Saraybosna'dan Timbuktu'ya kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde kurduğumuz şehirler hep camiler etrafında şekillenmiştir." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu açıdan şehirlerimizin, mimari açıdan medeniyetimizin izlerini taşıyan, gelenekle moderni mezceden, geniş, refah, estetik ve kullanım olarak işlevsel ibadethanelerle teçhiz edilmesini çok önemli görüyorum. Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin de tüm ana ve yardımcı binalarıyla işte bu mimari anlayışın en seçkin, en ihtişamlı örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bizim ibadet mekanlarımız yükseldikleri beldelere kattıkları anlam sebebiyle büyük ve güzel olarak inşa edilmişlerdir. Hepsinden öte çok ferahtır, huzurludur, kasvet yoktur, huzur vardır. Bugün nerede bir kubbe, bir minare varsa biliyoruz ki orası Müslüman yurdudur. Şahadetleri dinin temeli olan ezanlar, işte bu minarelerden yükselir. Günde beş vakit namaza işte o kubbelerin altında durulur."

Camilerin büyüklüğü ve güzelliğinin iftihar kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Nasıl İstanbul deyince yedi tepesindeki yedi cami aklımıza geliyorsa, inşallah Bişkek de diğer eserler yanında bu güzide camisiyle anılacaktır. Camilerimizde, evlerimizde yapılan ibadetlerin ve edilen duaların bereketiyle tüm Müslümanların yaşadıkları sıkıntıların bir nebze olsun hafiflemesini, ümmet olarak çok daha güzel günlere kavuşabilmemizi Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı. - "Mirzaların selamlarını getirdim" Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a samimi ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, "Saygıdeğer mirzalara, mirzalarının selamlarını getirdim." dedi. Caminin açılışını, ibadet ve ibadethaneler konusundaki hassasiyetini yakından bildiği Ceenbekov ile yapmaktan memnuniyet duyduğunun altını çizen Erdoğan, Ceenbekov'un hac farizasını yerine getirerek ülkesine dönen kardeşinin haccının mübarek olmasını diledi. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza fitne sokmaya çalışan FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı her daim uyanık olmamız gerektiğini vurguluyorum. Kırgızistan ve ülkemiz arasında ortak din, dil, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlenmesini temin edecek bu abide eserin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun."