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İmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Gördes ilçesinde imam Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

İmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Ahmet İNCE/ GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde imam Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Fatma Arslan'ın cep telefonundan ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı mesaj gönderildiği belirlenirken, ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümü şüpheli bulunan çifte otopsi yapılmasına karar verildi.
Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, bugün saat 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan bugün saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine, ardından ahıra kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördüklerini belirledi. Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Ölen çiften Fatma Arslan'ın aslen Benliali Mahallesi'nden, eşi Hasan Arslan'ın ise Doğanpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi. Çiftin ölümü yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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İmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulunduİmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulunduİmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulunduİmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

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