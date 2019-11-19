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İmamdan eşine, 20'nci evlilik yıl dönümü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Samsun'da cami imamı Metin Karakoç (46), evliliklerinin 20'inci yıl dönümünde eşi Fidase Karakoç'a (46) sürpriz hazırladı.

Samsun'da cami imamı Metin Karakoç (46), evliliklerinin 20'inci yıl dönümünde eşi Fidase Karakoç'a (46) sürpriz hazırladı. Çiçeklerle süslenen masada el ele verip pasta kesen çift, evliliklerinin yıl dönümünü kutladı.
Kentte cami imamı olarak görev yapan Metin Karakoç (46), eşi Fidase Karakoç'a (46), evliliklerinin 20'inci yıl dönümü için sürpriz hazırladı. İmam Karakoç, iş arkadaşlarının ve ailelerinin bir arada olacağı yemek organizasyonu yapıldığını belirterek, eşine davette bulundu. Daveti kabul eden Fidase Karakoç, eşiyle birlikte restorana geldi. Çevresinde eşinin iş arkadaşlarını ve aileri göreceğini zanneden Fidase Karakoç, çiçeklerle karşılaştığı masayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Süslenen masada kalp şeklindeki pastayı kesen çift, evliliklerinin 20'inci yıl dönümünü kutladı.
'BÖYLE BİR SÜRPRİZİ HİÇ BEKLEMEDİM'
Eşinin sürprizi karşısında şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Fidase Karakoç, Metin'in sürprizini çok beğendim. Onun hatırlaması bile benim için çok büyük bir hediyeydi. Çok bir şey bekleyen veya eşini bunaltan bir insan değilim. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Eşimi çok seviyorum. Evlendiğimiz günden beri hiç pişman olmadım ve bugün anladım ki çok şükür güzel bir evlilik yapmışım. Eşim romantik birisidir ama kalabalığın içinde böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. Allah ondan razı olsun. Sabır çok önemli, her şey bir anda olmuyor. Eşimi hiç üzmeden, adım adım bugünlere geldim. Ve böyle anlamlı bir sürprizi hak ettiğim için yapıyor. Sürpriz isteyen eşler de hak etmek için ellerinden geleni yapmalı diye düşünüyorum dedi.
'ONU ÇOK SEVİYORUM'
Kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirten Metin Karakoç da, Biz çok şükür inançlıyız ve Kuran-ı Kerim'de bu konuyla alakalı birçok yerde Rabbimizin ayetleri ve peygamberimizin hadisleri var. En basitinden, bir hadiste cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu buyuruyor peygamber efendimiz. Biz kadına bu açıdan bakıyoruz. Eşim bundan 20 yıl önce hayatıma girdi ve kendisine çok teşekkür ediyorum. O belki hayatıma girmeseydi farklı biri olacaktım. Onu çok seviyorum. Allah nice sağlıklı ve mutlu yılları bize nasip etsin diye konuştu.

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