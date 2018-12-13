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İmamdan şok sözler: Kadınlar münafıktır, yönetemez!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 07:24 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kamu da yöneticilik yapan kadınları “münafık” diye hedef alan Erbaa Çarşı Camii imamı İbrahim Galip'in Cumhuriyet Mahallesi’nin kadın muhtarı Nurten Çamlıbel’i hedef gösterdiği öne sürüldü.

İmamdan şok sözler: Kadınlar münafıktır, yönetemez!

Çamlıbel, imam İbrahim Galip hakkında suç duyurusunda bulunurken, konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz, “40 milyon kadınımıza hakaret edip aşağılamıştır” diye konuştu.

Geçen hafta cuma namazı öncesinde verdiği vaazda kadınların yönetici olmasını doğru bulmadığını belirten İbrahim Galip, “Kadınlardan yönetici olmaz. Münafıktır kadınlar. Kadınların önderliğinde yol alınmaz. Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarını da kadın seçtiniz. O da münafıktır. Bu kadar cemaat, bu kadar insan münafığın önünde iş yapmaz” ifadesini kullandı.

40 MİLYON KADINA HAKARET

Galip hakkında Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Müftülüğü’ne de başvurarak şikayetçi olan Çamlıbel dilekçesinde, Galip’in kendisinin yanı sıra tüm Türk kadınlarına hakaret edip aşağıladığını belirtti. CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz ise konuyu meclise taşıyarak, “Bu şahıs ülke genelinde 674 kadın muhtar, yönetici ve 40 milyon kadına hakaret etmiştir. Diyanet kadınlarımızı aşağılayan bu şahısla ilgili yasalar gereği gerekeni yapacakmıdır? ” diye sordu

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa İmam

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