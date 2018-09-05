İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi

ABD ile Türkiye arasındaki kriz sonrası bir imamdan ilginç bir tepki geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde imamın Trump’a kızıp, “O dolar başını yesin” ifadelerini kullanıyor." diye bağırdığı duyuluyor.
'GAVUR PARASINA İHTİYACIMIZ YOK'
Görüntüler kısa sürede gündeme damga vurdu. İmam ayrıca, "Trump senin doların var, bizim allahımız var, Kur-anımız var Trump. Ey Trump ezanımız var, milletimiz var. Doların başını yesin. Gavur parasına ihtiyacımız yok" diye tepki gösterdi.
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