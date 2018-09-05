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İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir caminin imamının kendisini çekerek kaydettiği görüntüler gündeme oturdu. İmam Trump’a ateş püskürerek, “O dolar başını yesin” ifadelerini kullanıyor.

ABD ile Türkiye arasındaki kriz sonrası bir imamdan ilginç bir tepki geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde imamın Trump’a kızıp, “O dolar başını yesin” ifadelerini kullanıyor." diye bağırdığı duyuluyor.

'GAVUR PARASINA İHTİYACIMIZ YOK'

Görüntüler kısa sürede gündeme damga vurdu. İmam ayrıca, "Trump senin doların var, bizim allahımız var, Kur-anımız var Trump. Ey Trump ezanımız var, milletimiz var. Doların başını yesin. Gavur parasına ihtiyacımız yok" diye tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Trump İmam sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Sn. İmam'ın senin işin camide siyaset yapmak değil. Senin o elinde tuttuğun mikrofon bile dolarla geliyor ülkeye sen neyden bahsediyorsun. Biz de biliyoruz Allah'ımız var, peygamberimiz var, kitabımız var, milletimiz var. Şovmenliğe gerek yok işini yap yeterli.
dolara en çok sallayanlar en çok dolar istifleyenler oluyor nedense...
Allah bilir ya senin şu takkenin altında ne dolarlar var..7 tl den dolar bozdurup alttan alanlardan olma sakın hocaaa ?
dünü kadar aklınız nerdeydi diyanet haca umreye gidenleri kur üzerinde hesaplama yapıyordu o zaman neden sesiniz çıkmıyordu diyanete wep sitesinden sorduğumda bana verdikleri cevap biz bilmiyoruz falanca kurum biliyor verdikleri CEVAP BUYDU
hocaaa. sana gülüyorum sadece bunlar allahh tan kitaptan kaltem ne analar hocaa yanliış kalanlardasın
siz imamlığı kim için yapıyonuz ya kendi basınızı yedinz zaten kula kulluk eden yalaka köpekler sen gibilrrin arkasında namaz kılınmaz
sayin imam doları trump yükseltmiyor
Gavur parasına ihtiyacımız yok dersiniz dolar avro cebınden eksik olmayan hep hacı hoca yalaka allahın olsa yalakalık yapmazsın bunu niçin yapıyosun cekıp paylasıyosun sırf yalakalığa
Marketlerde senin dediklerin gecmiyo yalnız bu cahil kafalar nezaman tukencek bilmiyorum..
hoca kendini ne kadar yırtsan doları düşürecebilecek misin merak ediyorum senin değil de baştakiler bir sey yapmıyor sen yine avazın cıktuğı kadar bağıyorsun bu da bir sey şirketler bir bir batıyor her gün birazda rte ve damada bağır da önlem alsınlar ama önlem alacağız deyip de zorunlu tüketim seylerine vergiler vs zam yapmasınlar
ne ictiniz lan siz nerdeyse imamı linç edeceksiniz, nedir bu imam düsmanliginiz
böyle yalaka imamlar olduğu müddetçe bunun gibilerin arkasında namaz kilacagima evde klarim.
imam dünyadan bihaber (!) .muhtemelen elindeki mikrofon ve sen sistemi için (yerli üretim olabilir) TL dışında yabancı para katkılı parçalar vardır. İmam efendiden beklediğimiz daha çok çalışıp daha çok/düzgün/güvenilir mal üretmemizi,tasarruf yapmamızı telkin etmesi.
Böyle böyle mi indireceksiniz doları? Türk olmayanlara gavur diyerek mi? İnsanları birbirine düşüren en güzel yöntem bu zaten. Kardeşim gavur mavur diyeceğine üret o zaman. Mesela imamhatip mezunu olup bedavadan maaş almada , git tarlada calış, bilimle uğraş, teknoji ile uğraş. İşiniz gücünüz Vaaz verip paraları cukkalamak.
Tmm gel yarın müftülükte başla. Yakınlarından atanamayan iş arayan varsa onları da getir. Çok iyi biliyor ki elindeki mikrofondan, cebindeki telefondan, arabasından.. her şeyi dolarla alınır. Ama cemaati de salak yerine koymaktan geri durmaz. Din ya aptalların ya da uyanıkların peşinden gittiği bir yoldur. Ahmak olan korkudan, çakallar da menfaat ve ranttan yürür. İnsanlığın en zararlı icadı malesef...
Yattığınız yerden maaşınız, makara makara diyenler karşısın da dilsiz şeytan oluşlarınız var imam efendi
Müslüman akıllı olmak zorunda deme müslüman çalışkan olmak zorunda deme trump dolar başını yesin diye beddua et. İslamın gerçek düşmanları sizsiniz rezil herifler. Topluma zerre kadar faydanız yok.
bu imamın dolar birikimi yoksa ben ne olayım camide siyaset
sonu gelecek bu gidişle sayın ahmethocam:)
SAYIN İNSAN DİN GÖREVLİSİMİSİN FİNANSÖRMÜSÜN EKONOMİSTMİSİN ACABA NESİN SEN KENDİNDE BİLEMİYORSUN DEĞİL Mİ CANIM ÜLKEMDE HER SANTİMİ BEREKETTEN GEÇİLMEYEN ÖZ YERLİ MİLLİ TOPRAĞIMIZDA İTHAL TOHUMLARLA EKİM YAPARSIN İTHAL HAYVANLARLA GEÇİM YAPARSIN SAPI SAMANI İTHAL EDERSİN YETMEZ İTHAL ÜZERİNE İTHAL GÜBRE ALIRSIN CANIM ORMANLARI RANT İÇİN YAKARSIN SEKA KAĞIT FABRİKALARINI KAPATIR İTHAL KAĞIT ALIRSIN İTHAL DOLAR ALDIĞIN GİBİ SONRA ÇIKAR MİLLETİMİZ VAR YOK İNANCIMIZ VAR YOK DİNİMİZ DİYANETİMİZ VAR DİYE SAĞA SOLA BAĞIRIR DURURSUN HELE GEÇ BU AYAKLARI SEN ASIL HAZİNE GARANTİLİ DOLAR İHALESİ ALANLA
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