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İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, imamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, imamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
Çaycuma'ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi’nde cami imamı olarak görev yapan E.A., iddiaya göre, cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara 'Siccin 4' isimli korku filmini izletti. Çocukların korktuklarını belirten aileler, imama tepki gösterdi. Kendilerinin bile bu tür korku filmlerini izlemekten çekindiğini belirten aileler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddiasıyla İlçe Müftülüğüne şikayette bulundu. Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.’yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı.
Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılarak izlenen filmden kareler ile filmi izleyen çocuklar yer aldı. Müftülüğün olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına incelemeİmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme

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