HABER

İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

İLÇE MÜFTÜSÜ: İMAMLA GÖRÜŞTÜK ŞU ANDA SORUŞTURMA AÇMAYACAĞIZ Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, cami avlusunda çocuklara projeksiyon cihazıyla 'Siccin 4' isimli korku filmini izlettiği iddia edilen imam E.A.'yı müftülüğe çağırarak görüştüklerini söyledi.

İLÇE MÜFTÜSÜ: İMAMLA GÖRÜŞTÜK ŞU ANDA SORUŞTURMA AÇMAYACAĞIZ
Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, cami avlusunda çocuklara projeksiyon cihazıyla 'Siccin 4' isimli korku filmini izlettiği iddia edilen imam E.A.'yı müftülüğe çağırarak görüştüklerini söyledi. İmam E.A.'nın kendisine iftira atıldığını, filmi kendi izletmediğini söylediğini anlatan müftü Ermiş, "Hocamız ile de görüştük. İftira atıldığını söylüyor. Fotoğraflar bize de ulaştı. Ancak muhtar ve beraberindeki yakınları, olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini, yanlarında kendi çocukları olduğunu söylediler. Din görevlilerimiz her zaman bu tür konularda dikkatli olmalıdırlar. Kendisini bu konuda uyardık. Şu an soruşturma açmadık" dedi.

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecekİzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecek
Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadıÖlen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.