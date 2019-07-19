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İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen S.C.K.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen S.C.K. (8) hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, imam gözaltına alındı.
Kadelli Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara Kuran öğreten imam Gazi G., yaramazlık yaptığı gerekçesi ile öğrencisi erkek çocuğu S.C.K.'yı dövdü. Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen küçük çocuk ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gazi G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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