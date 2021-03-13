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  4. İmamın eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmamın eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

13.03.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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İmamın eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde imam eşinin çarşafla derse girdiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma açtı.

Finike ilçe merkezine uzak mahallelerde daha önce taşımalı eğitim uygulanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle buralardaki okulların açılmasına karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüz yüze eğitimin verildiği kırsal Arifköyü, Yeşilköy, Gökbük ve Yazır mahallelerindeki okullardan ikisinde imam, ikisinde de eşlerini ders vermek için görevlendirdi. Bir imamın eşinin çarşafla derse girdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca eleştirilere neden oldu.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma açarken, bu kapsamda da bir müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

(DHA)

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