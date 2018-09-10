HABER

İmamlar ateist liderin heykelin restore ettirdi

10.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

Orta Asya medyası, Tacikistan'ın güneyindeki Müslüman din adamlarının camilerde topladıkları haftalık bağışlarla Lenin heykelini restore ettiklerini işledi.

İmamlar ateist liderin heykelin restore ettirdi

Orta Asya medyası, Tacikistan'ın güneyindeki Müslüman din adamlarının camilerde topladıkları haftalık bağışlarla Lenin heykelini restore ettiklerini işledi.

Bolşevik devriminin lideri Vladimir Lenin'in önderliğinde kurulan Sovyetler Birliği'nde yer alan ülkelerden Tacikistan'da da diğer Sovyet ülkeleri gibi 70 yıl boyunca ateizm yaygınlaşmıştı.

Lenin'in Şaruz kentinin merkezinde bulunan heykeli iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce devrilmişti.

Radio Liberty'nin Tacikçe Servisi olan Radio Ozodi'nin haberine göre saldırı sırasında eli kırılan heykele yeniden el yapılırken Lenin altın rengine boyandı.

Şaruz Kent Konseyi'nden Mehriniso Rajabova, heykeli restore ettirmek için para toplama fikrini imamların kent yönetimine getirdiğini söyledi ve ekledi:

"Heykeli tamir ettirdiler, heykel etrafındaki parkı da elden geçirdiler ve fıskiyeleri yaptırdılar."

Radio Ozodi'ye konuşan bir imam, restorasyonun maliyetini açıklamasa da her caminin haftada 100 dolar bağış topladığını söyledi.

Şaruz'daki Lenin heykeli SSCB tarafından 1980 yılında yapılmıştı.

11 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden ülkede çok sayıda Lenin heykeli yıkılırken, ülkenin güneyindeki en büyük Lenin heykeli olan bu heykel, tarihi değer taşıdığı gerekçesiyle yıkılmamıştı.

PARTNERBüyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...Büyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...
'Türkiye yılın ilk yarısında hızlı büyüdü, ikinci yarıda işler zor''Türkiye yılın ilk yarısında hızlı büyüdü, ikinci yarıda işler zor'
İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğizİran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmam Tacikistan komünist lider LENİN heykel Restorasyon

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi

Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Rusya: Militanlar, Suriye'de kimyasal silah imal ediyor ancak yurtdışından da destek alıyor

Rusya: Militanlar, Suriye'de kimyasal silah imal ediyor ancak yurtdışından da destek alıyor

Amerikan basını: ABD, Suriye’deki üssüne yüzlerce asker gönderdi

Amerikan basını: ABD, Suriye’deki üssüne yüzlerce asker gönderdi

Dört yıl içinde uçan taksiler hizmete girecek!

Dört yıl içinde uçan taksiler hizmete girecek!

Böyle kız kavgası görülmedi!

Böyle kız kavgası görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.