HABER

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir vatandaş tarafından sosyal medyada yapılan paylaşıma imamlardan sert tepki geldi. Cami imamı Ahmet Tahiroğlu, 'Bu şahsın cenazesi bana getirilirse namazını kıldırmayacağım' dedi ve meslektaşlarından da bu çağrıya uymalarını istedi.

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

Gaziantep'te yaşayan Ahmet N. isimli vatandaş sosyal medya hesabından “110 bin cami, 110 bin imam'ın ülke ekonomisine günde 15 kilo süt veren inek kadar katkısı yoktur. Nasıl kalkınacağız?” şeklindeki paylaşımına imamlar sert tepki gösterdi.

ahmet-m-paylasim

“CENAZE NAMAZINI KILDIRMAM”

Paylaşıma tepki gösteren KÜSGET Sanayi Camisi İmamı Ahmet Tahiroğlu, “Bu şahsın cenazesi bana getirilirse namazını kıldırmayacağım” dedi ve meslektaşlarının da bu çağrısına uymalarını istedi.

ahmet-tahiroglu

“MESLEKTAŞLARIMA DA UYARIMDIR”

Tahiroğlu kendi sosyal medya hesabından, “Dikkat; bu paylaşımı yapan, bu şahsın cenazesi eğer bana getirilirse cenaze namazını kıldırmayacağım. Kamuoyuna duyurulur… Ayrıca meslektaşlarıma da uyarımdır…” paylaşımına çok sayıda imam ve vatandaş destek verdi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Sözcü'ye açıklamada bulunan KÜSGET Sanayi Camisi imamı ve aynı zamanda Fecir Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı olan Ahmet Tahiroğlu, paylaşımı yapan kişi hakkında savcılğa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Tahiroğlu “Yapılan bu paylaşım ve edepsizce sözler; halkın dini değerlerine, mabedlerinize ve saygın bir yere sahip imamlık müessesesine hakaret ve açıkça bir saldırıdır. Bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Zonguldak'a gelen gemide 415 bin litre kaçak akaryakıtZonguldak'a gelen gemide 415 bin litre kaçak akaryakıt
- Taksiyi gasp etti, araçlara çarptı, polisle çatıştı- Taksiyi gasp etti, araçlara çarptı, polisle çatıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmam sosyal medya Gaziantep ahmet tahiroğlu cenaze

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Ankara'da ormanda sır cinayet

Ankara'da ormanda sır cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.