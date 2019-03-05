İMAMOĞLU: 1 NİSAN İSTANBUL'UN BAYRAMI OLACAK

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ,İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de seçim çalışmaları sırasında seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "1 Nisan İstanbul'un bayramı olacak" dedi.

Kağıthane'de sabah saatlerinde kanaat önderleri ile buluşan İmamoğlu, öğleyin de Hamidiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hanife Bozkuş adlı bir kadın , evinin balkonundan İmamoğlu'na, "Seçimden sonra da gelin, bizi unutmayın" diye seslenerek evine çay içmeye davet etti. Daveti kabul eden İmamoğlu, Bozkuş'a önce üzerinde cep telefonunun olduğu kartviziti vererek, "Söylediğinde haklısın vatandaşlar bu durumu çok yaşıyor. Ama Allah şahittir, biz kimseyi unutmayacağız. Öyle olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bir taksici ile de kısa süre sohbet eden İmamoğlu, sorunları tespit ettiklerini ve göreve geldiklerinde çözümler için çalışacaklarını ifade etti.

ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ziyaretlerin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Ama kreş konusunda, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Bırakın benim söylememi, sayın Binali Yıldırım bile 'her mahalleye kreş açacağız' dedi. Madem varsa neden bu vaadi veriyorlar. Ama biz açacağız. 25 yıldır açamadıysanız, şimdi açacağız, demekle açamazsınız. Kreş bizim önceliğimiz. Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yaptık. Son 20 yılda güzel bir merkez yapmışlar teşekkür ederiz. Ama biz daha iyisini yapacağız. Biz daha iyisini yaptığımızda onları kongrelerini yapmaya bekleriz oraya. Kim gelirse gelsin hizmetler yapılıyor." şeklinde cevap verdi.