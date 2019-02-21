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İmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Beykoz'da devam ediyor.

İmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz

Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Beykoz'da devam ediyor. İmamoğlu, "Enerjimiz yüksek. Kalbimiz heyecanla artıyor. 1 Nisan'ı iple çekiyoruz" dedi.
İlçe ziyaretleri kapsamında sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne gelen Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerine Ordu Mesudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde başladı. İmamoğlu'na CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti. Ziyaret sırasında yaşlı bir kadının ayakta kaldığını gören İmamoğlu, bu kişiyi kendi sandalyesine davet etti

“İSTANBUL'U TÜMÜYLE ELE ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"
Dernekte vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, "İstanbul'u biz tümüyle ele almak için yola çıktık. Hiçbir ilçesi üvey evlat durumunda ya da zihinlerde başka hesapların döndüğü bir ilçe konumunda olmayacak. Toplumun vicdanına ve adaletine ben çok inanıyorum. Sizin Beykoz'daki varlığınızı, tüm hassasiyetinizi, mülkiyet hakkınızdan tutun, buradaki yaşam hakkınıza varıncaya kadar, sizin buradaki sosyal yaşam kalitenizden tutun, gençlerinizin sağlıklı ortama kavuşmasına kadar tüm vicdanımla, tüm adaletim ile söylüyorum ki Beykoz'un tüm sorunları ve tüm Beykozlular bize emanet. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.
Konuşmasında tanzim satışlarını eleştiren İmamoğlu, "Sabah Kavacık'tan dönüş yaparken bir tanzim satış yerine denk geldik Orada 100 kişi sırada beliyor. Çadır saat 10.00'da açılacak ve 2-2,5 liraya sebze alacak diye insanlar sırada bekliyorlar. Bu hizmeti verirsin. Vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ucuz bir şekilde erişsin, zira bu bizim projelerimiz arasında var" diye konuştu.

“BİZ HAZIRIZ, BİZE DESTEK OLUN"
31 Mart'ın yeni bir başlangıç olacağını söyleyen İmamoğlu, büyük bir enerji ve tatlı dille herkesi kucaklayacağını belirterek, “ 'Yok efendim belediye gelirse işçisini dışarı atar'. Yok öyle bir şey kardeşim. Her çalışan alın teriyle çalışanın yeri bizim başımızın üstüdür. Hepsini başımızın üstüne koyacağız. Biz hazırız, bize destek olun. Yeni bir başlangıca imza atalım. Göreceksiniz Hem Beykoz hem İstanbul çok mutlu olacak" dedi.
Dernek ziyaretinin ardından Akbaba Mahallesi'ne geçen Ekrem İmamoğlu, kahvehaneleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra esnaf ziyareti yapan İmamoğlu'na bir işportacı tespih hediye etti. Hediye edilen tespihi arabasına asacağını söyleyen İmamoğlu, daha sonra bir kıraathaneye girerek oyun oynayanlara eşlik etti. Bir süre daha esnaf ve vatandaşlarla ayak üstü sohbet eden Ekrem İmamoğlu daha sonra vatandaşlara hitap etti.

“1 NİSANI İPLE ÇEKİYORUZ"
Konuşmasında projelerinden bahseden İmamoğlu, "Enerjimiz yüksek. Kalbimiz heyecanla artıyor. 1 Nisan'ı iple çekiyoruz. Yani 1 Nisan'da, şöyle düşünün, çalışmak için bana 24 saat yetmeyecek. O kadar heyecan duyuyorum. Bu heyecanımızı, enerjimizi, gençliğimizi, ödüllendirecek İstanbulluları görüyorum ve hissediyorum. Bana hepinizin destek olmasını net olarak istiyorum. Bana destek olurken aslında kendinize destek olacağınızın sözünü veriyorum. Çünkü ben size hizmet edeceğim. Ben İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yaparken tüm belediye başkanları ile ortak çalışacağım. O ilçenin sorunlarını çözeceğim. Ben İstanbulluya hizmet ederken, çok net söylüyorum. Birilerine değil 16 milyon insana hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

İmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruzİmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruzİmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruzİmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz

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