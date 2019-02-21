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İmamoğlu: “1 Nisan’ı iple çekiyoruz çalışmak için 24 saat yetmeyecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini belirterek, “Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini belirterek, “Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. Bana öyle geliyor ki çalışmak için 24 saat yetmeyecek” dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Çubuklu Mahallesi’ndeki Ordu Mesudiye Mahmudiyeliler Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada bölge halkının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, taleplerin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunarak vatandaşlardan destek istedi.

İmamoğlu’ndan vatandaşa ‘koltuk’ esprisi
Konuşması sırasında bir kadının ayakta durduğunu gören Ekrem İmamoğlu, kadını yanına çağırarak kendi sandalyesine oturmasını istedi. İmamoğlu’nun duyarlı davranışına toplantıda bulunanlar alkışlarla destek verdi. İlk olarak gelmek istemeyen kadını ısrarla ayakta durmaması için davet eden İmamoğlu, “Ben uzun uzun konuşacağım, başkanın koltuğu senin gel otur. Oturmazsan alınırım” dedi. Israr üzerine daveti kırmayan kadının CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun’un sandalyesine oturması üzerine Ekrem İmamoğlu, “Neyse senin gözün Beykoz Belediye başkanının koltuğunda, anlaşıldı. Büyükşehri bana bıraktın” siyerek espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu.

“1 Nisan’ı iple çekiyoruz”
Kahvaltının ardından Akbaba köyüne geçen İmamoğlu, buradaki bir kahvehaneye geçerek köy halkıyla bir araya geldi. Kahvehane önünde köy halkına hitap eden İmamoğlu, “Yaptığımız şey aslında İstanbul’un gerçek kimliğine kavuşması. Bu şehirde bir hemşehrilik duygusuyla hiçbir mağdur köylüsü olmayan bir şehir oluşturmak, bu mümkün, biz çok güçlü bir şehriyiz. Dünya kentidir İstanbul. Dünya kenti ve bir cazibe kenti olan şehirde hayal kurmayan bir neslin olmaması gerekir. Açık söyleyeyim, enerjimiz yüksük, buradan bir dua alıp gideceğim. Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. Bana öyle geliyor ki çalışmak için 24 saat yetmeyecek, bakın o kadar heyecan duyuyorum. Bu heyecanımızı, gençliğimizi ödüllendirecek İstanbulluları da görüyor ve hissediyorum” dedi.

İmamoğlu’ndan Akbaba Köyü esnaflarına sürpriz ziyaret
Halk buluşmasının ardından sokağa çıkan İmamoğlu, Akbaba köyünde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Çat kapı iş yerlerine giren İmamoğlu’nu karşısında gören esnaflar şaşkınlıklarını gizleyemezken, başkan adayının gezisi renkli anlara sahne oldu. Gezi sırasında bir seyyar satıcı, masasına oturan İmamoğlu’na tespih hediye etti. Bu anlamlı hediyeyi kabul eden İmamoğlu ise tespihi arabasında saklayacağını söyleyerek teşekkür etti.

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