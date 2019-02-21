İmamoğlu: “1 Nisan’ı iple çekiyoruz çalışmak için 24 saat yetmeyecek”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini belirterek, “Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. Bana öyle geliyor ki çalışmak için 24 saat yetmeyecek” dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Çubuklu Mahallesi’ndeki Ordu Mesudiye Mahmudiyeliler Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada bölge halkının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, taleplerin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunarak vatandaşlardan destek istedi.

İmamoğlu’ndan vatandaşa ‘koltuk’ esprisi

Konuşması sırasında bir kadının ayakta durduğunu gören Ekrem İmamoğlu, kadını yanına çağırarak kendi sandalyesine oturmasını istedi. İmamoğlu’nun duyarlı davranışına toplantıda bulunanlar alkışlarla destek verdi. İlk olarak gelmek istemeyen kadını ısrarla ayakta durmaması için davet eden İmamoğlu, “Ben uzun uzun konuşacağım, başkanın koltuğu senin gel otur. Oturmazsan alınırım” dedi. Israr üzerine daveti kırmayan kadının CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun’un sandalyesine oturması üzerine Ekrem İmamoğlu, “Neyse senin gözün Beykoz Belediye başkanının koltuğunda, anlaşıldı. Büyükşehri bana bıraktın” siyerek espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu.