İmamoğlu: “150 köyde tarım üretimini destekleyeceğiz”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silivri’de artan meyve sebze fiyatlarına dikkat çekerek “Tezgaha mal pahalı gelip vatandaşın cebine de para koymuyorsanız, pahalılığın suçunu gariban pazarcıda aramak olmaz. Tarım alanlarını koruyacaksınız. Tam 150 köyde tarım üretimini destekleyeceğiz” dedi. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Silivri’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede bir dizi programa katıldı. İlk olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yöre dernekleri ve muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra tarımsal üretime dikkat çekmek amacıyla Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’ni (TÜRAM) ziyaret etti. TÜRAM ziyareti sırasında Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve merkezde çalışan kadınlardan bilgi alan İmamoğlu, kucağına aldığı ’Karagöz’ isimli kuzuyla poz verdi. Başkan adayının kuzuyu kucağına aldığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra seçim otobüsünde alana toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Silivri’nin tarım anlamında bir rol modeli olduğunu ifade etti.

"Tarımla ilgili projemiz İstanbul’un en önemli mega projesidir”

Fiyatların düşmesi için tarımsal üretim konusunda yeni adımlar atmayı hedeflediklerinin belirten İmamoğlu, "Tembel yöneticilerden bu şehri kurtaracağız. Tembel iş üretmeyen, çalışmayan. Toprak gördüğünde onu sadece bina olarak gören insanlardan kurtulacağız. Toprak görünce böyle güzel insanlara nefes katan, kuzular, koyunların olduğunu bu ülkeye tekrar göstereceğiz, hissettireceğiz. 21 yüzyılda bunun kıymetini bilmeyen bu üretimi yapmayan hiçbir toplum ayakta kalamaz. Biz, tarıma öncelik vereceğiz. Buradan ilan ediyorum. Tarımla ilgili projemiz, İstanbul’un en önemli mega projesidir.

“150 köyde tarım üretimini destekleyeceğiz”

Silivri sahilinde gerçekleştirilen halk buluşmasında bölge halkına da hitap eden İmamoğlu, Silivri’nin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek çiftçilerin destekleneceğini kaydetti. İmamoğlu, “Tarımın yanında olacağız. İstanbul’un tarıma müsait 150 köyü var. Köylünün bu milletin efendisi olduğunu biliyoruz ve üretmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Tezgaha mal pahalı gelip vatandaşın cebine de para koymuyorsanız, pahalılığın suçunu gariban pazarcıda aramak olmaz. Tarım alanlarını koruyacaksınız. Sadece Silivri’de 440 bin hektar tarım alanı var. Tarım alanlarını Silivri’de, Arnavutköy’de, Çatalca’da, Şile’de koruyacağız. Tam 150 köyde tarım üretimini destekleyeceğiz. Çiftçilerin üretimini destekleyip tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri üreteceğiz. Bu yolla gıdanın sağlıklı bir şekilde depolanasını ve yakın mecradan İstanbul’a ulaşmasını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.