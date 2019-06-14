"İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın İmamoğlu, önce Millet İttifakı'nın adayıydı şimdi 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. 23 Haziran akşamı öyle olmaz, böyle olur deyip, o sandıkları dolduracaksınız." dedi.

Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, 31 Mart seçimleri öncesi kendisine birçok hakaretler edildiğini, hatta terörist bile dendiğini, ancak bu hakaretlere saygısız seviyesiz bir yaklaşım göstermediğini söyledi.

Akşener, AK Parti ve CHP seçmenini mahcup etmemek için böyle davrandıklarını vurgulayarak, "Çünkü bu ülkenin beraberliğe, kardeşliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var. 31 Mart akşamı İstanbullular bir karar verdi. Sayın İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçti. Sayın Erdoğan o gece çok mutedil, düzgün bir konuşma yaptı. Arkasından ne oldu, ne bitti bilmiyoruz, İBB başkanlığı iptal edildi. Niye iptal edildi diye bir baktık ki sebebi duygusalmış. 6 bin araba kayıp, bunların şoför ve benzin parası cebinizden çıkıyor. Ancak her evde bir ya da iki üniversite mezunu işsiz var. O parayla İstanbul uçar, amma velakin, yandaşlar uçmuş." diye konuştu.