İMAMOĞLU: 16 MİLYON İSTANBULLUYA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'a bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun. Birazdan sizinle uzun bir metin paylaşacağım. İçinde duygularım var" dedi. CHP Seçim Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bugün on binlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına sandıklarda, okullarda, işçe seçim kurullarında hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Şu anda tümünün kalbini o güzel emeğini yanımda hissediyorum. İyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Şunu da belirtmek isterim ki, bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleştirmeye dönük olsa da biliyoruz ki, net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, sandık kurulu üyelerine ve hukuk sorumlularına sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir. Asla sandıklarınızın, tutanaklarınızın, ilçe seçimdeki birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar, asla sandıklarını terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir." diye konuştu,

"YAŞANAN HER ŞEYİ TÜM MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Ekrem İmamoğlu, "Biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek, asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların, yapılan büyük haksızlığın hesabını, o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul'da herkesin yeni bir sayfa açması anlamına geliyor. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sükûnet içinde geçiren ve bu şekilde gerçekleştiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.