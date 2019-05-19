İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran akşamı her şey çok güzel olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında geldiği Samsun’da vatandaşlarla buluştu. Atakum Belediyesi Sosyal Tesislerindeki programda konuşan İmamoğlu, "19 Mayıs’ın coşkusunu, 19 Mayıs’ın heyecanını, 19 Mayıs’ın cesaretini, tam bağımsız Türkiye heyecanını yaşamaya geldiniz biliyorum. 100 binlerce insan bugün Samsun’da. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’e yoldaşlık yapan milletimizin torunlarıyız, evlatlarıyız ve aynı heyecanını yaşıyoruz. Ama şunu da unutmuyoruz yurtta sulh, cihanda sulh. Bu kavramla herkesi kucaklayan bir anlayışla varız. Ben de bir Cumhuriyet evladı olarak sizlere eşlik etmeye geldim” dedi.

Konuşmasının ardından İmamoğlu Atakum Belediyesi’ne geçti.



