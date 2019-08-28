HABER

İMAMOĞLU: 24 SAAT ULAŞIMI İSTANBUL'DA BAŞLATACAĞIZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

  Metro İstanbul 24.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)
Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4'ü kadın 66 tren sürücüsünün brövelerini düzenlenen törenle verdi.

“BEN KADIN İSTİHDAMINI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

  1. Dönem Tren Sürücüsü Bröve töreni Bakırköy'de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Metro İstanbul'u ve 24. Dönem tren sürücü kursundan detaylardan oluşan sinevizyon gösterisi izlenildi. Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “4 Kadın sürücümüz var burada. Her işe bir kota koymazsak, toplumda kadınları yaşamın içerisine katmazsak hayat zor olur, zorlaşır. Bundan sonra benim özel talebim ve talimatımdır ki, uygun her iş ortamına maksimum kadın katılımını sağlamak zorundayız. Ben kadın istihdamını çok önemsiyorum" dedi.

“30 AĞUSTOS GECE 12'DEN SONRA 24 SAAT ULAŞIM BAŞLAYACAK"
İmamoğlu, “Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim" diye konuştu.

SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ ETTİ

  1. Dönem Tren sürücüsü kursunu tamamlayan sürücü adaylarından Abdülaziz Yılmazer brövesini aldıktan sonra sahnede, İpek Gicir'e evlenme teklifinde bulundu. Yılmazer sahnede mikrofonu alarak, "Bu iş benim ikinci hayalimdi. Bunu bugün burada gerçekleştirdim. İlk hayalimi de yine burada gerçekleştirmek istiyorum. İpek Gicir. Benimle evlenir misin?" teklifini yaptı. İpek Gicir'in teklifi kabul etmesi üzerine Ekrem İmamoğlu da "Nikahı da biz kıyarız o zaman hayırlı olsun" dedi.

Görüntü dökümü:
-------
-Protokolden detaylar
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan detaylar
-Tren sürücülerinden detaylar
-İmamoğlu'nun konuşması
-Bröve taktimi
-Evlilik telifi
-Toplu fotoğraf çekilimi

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...
Orman yangının çıktığı anlar kameradaOrman yangının çıktığı anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.