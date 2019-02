İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonuyla bir araya geldi

“İstanbul’un meselelerini yaşayan insanların duygusu üzerinden tanımlayıp çözmeye çalışıyorum”

İstanbul’un sorunlarını yeniden tanımladığını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Görüyorum ki yalnızca bu bile insanlara bir umut veriyor, büyük bir heyecan uyandırıyor. Üstelik henüz çözüm önerilerimi açıklamamış olmama rağmen bunlar oluyor. Çünkü ben insanların ortak paydasını oluşturan evrensel değerlerin ve özlemini duydukları komşuluk, dayanışma, paylaşma ve merhamet gibi geleneksel değerlerin sözcülüğünü yapıyorum. İstanbul’un meselelerini planlar, projeler üzerinden değil, yaşayan gerçek insanlar ve onların gerçek duyguları üzerinden tanımlayıp çözmeye çalışıyorum. Üstelik bunu bugün kampanya için yapıyor da değilim” diye konuştu.

“İstanbul hoşgörü başkenti olacak”

Göreve geldiği takdirde insana değer veren bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini dile getiren İmamoğlu, “Bu dönemde yeni nesil belediyecilik anlayışı, yani insanı merkeze koyan ve kentte yaşayan herkesin yeteneğini ortaya çıkarmak için moderatörlük yapmayı esas kabul eden anlayış insanlığın huzuru ve mutluluğu için belirleyici olacak. Benim yönetimimde İstanbul bir hoşgörü başkenti olacak. İstanbul insana değer veren bir kent yönetimine sahip olacak. Şeffaf ve hesap veren bir yönetime kavuşacak. Sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacak. Bu tarihi kentte yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi kentin hazinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kuracağım” diye konuştu.