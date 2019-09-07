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İmamoğlu Adanafest'e katıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'nda, "Adanalıyık İstanbuldayık" sloganıyla düzenlenen "Adanafest"e katıldı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'nda, "Adanalıyık İstanbuldayık" sloganıyla düzenlenen "Adanafest"e katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İmamoğlu'nu park girişinde karşıladı. Ekrem İmamoğlu, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, beraberindekilerle stantları gezdi ve kendisine ikram edilen yiyecekleri tattı.

Festivalde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar , Adana'nın kültür, sanat ve lezzet kenti olduğunu söyledi. Karalar'ın ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, Adana'nın lezzetinin bugün İstanbul'a taşındığını belirtti.

"Türkiye'yi hissetmek İstanbul'dan geçer" diyen İmamoğlu, "Güleceğiz, konuşacağız. Aklı ve bilimi konuşacağız, gelişmeyi konuşacağız. Çocuklarımızın iyi eğitimi için mücadele vereceğiz. Ondan sonrası hallolur. Konu budur" dedi.

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