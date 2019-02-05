İmamoğlu Adnan Kahveci anmasına katıldı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ölümünün 26'ıncı yılında Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin kabri başında yapılan anma törenine katıldı.

Bayrampaşa'daki hal ziyaretinin ardından Kartal Yakacık Mezarlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu, burada 26 yıl önce geçirdiği trafik kazasında eşi ve bir kızı ile hayatını kaybeden Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin anma törenine katıldı. Törene İmamoğlu'nun yanı sıra, Kahveci ailesi, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, AK Parti ve CHP Belediye başkan adayları ile çok sayıda seveni ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim ve dua okunması ile devam etti.

Törende aile adına konuşan Adnan Kahveci'nin amcasının oğlu Nurettin Kahveci, "Siz Adnan Kahveci'nin gönül dostlarısınız. Adnan Kahveci'nin siyasi bir yönü vardı ama insanları hiçbir zaman ayırmadı. İnşallah geride kalan ve Adnan Kahveci gibi bu millete hizmet edenler de, Ahmet Kahveci gibi hizmet eder" dedi.