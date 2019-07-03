İMAMOĞLU: AK PARTİ'DEN GERİ DÖNÜŞ OLDU

Saadet Partisi'nin demokrasiye katkı anlamındaki özgün tavırlarını takdirle izlediğini belirten İmamoğlu, “Bir belediye başkanı ya da bir siyasi kimlik olarak değil. Bu bağlamda Türkiye'nin demokrasi yaşamına bakışları ve ortaya koydukları refleksleri gerçekten Türkiye'nin lehine attıkları adımlardan dolayı bir siyasi parti duruşu olarak da kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Hem buradaki yönetime hem de kıymetli Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na adına bunu burada ifade etmeyi kendime vazife edinmek istiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu ardından İYİ Parti İstanbul il Başkanlığı'na ziyaret etti. İl başkanı Buğra Kavuncu tarafından karşılanan İmamoğlu, Kavuncu ile bir süre baş başa görüştü. İYİ partiye seçim sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İMAMOĞLU'NA ZİYARET TALEBİ

İmamoğlu, “MHP ve AK Parti'den ziyaret talebinize ilişkin bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna “MHP'den henüz geri bir dönüş almadık. Bekliyoruz. Yani il başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık. AK Parti'den dün öğleden sonra akşama doğru sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istediklerini noktasında bir geri dönüş iletildi. Pazartesi bir randevu verdik. Ama bu belediye başkanlarının ziyareti elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerlerinde yerleri var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Pazartesi günü kendilerini beklediğimizi belirttik. Tabi bizim talebimiz başka bir talep. Onunla bağlantılı olduğunu söylemiyorum, düşünmüyorum da. Böyle bir gelişme olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Taleplerine randevu karşılığımızı hemen verdik. Ama dilerim ve isterim ki AK Parti siyasi parti olarak il merkezinde bizimle buluşmayı aynı zamanda siyasetin dilinin tavrının değişmesine dönük olan toplumun talebine dönük karşılığı olarak cevap vermiş olurlar. Bunu bekliyoruz. Ben beklemiyorum. Bence 16 milyon İstanbullu bekliyor. Bu tavrı her siyasi partiden bekliyorum. Bu bir normalleşmedir, uzlaşmadır. Her zaman el sıkmanın göstergesidir" yanıtını verdi.