İmamoğlu 'aklıma gelmezdi' diyerek belediyelere gönderilen parayı açıkladı: Cumhurbaşkanlığı ‘şak’ diye göndermiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP'li belediyeleri hedef alarak 'SGK borcunuzu ödeyin' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerine yer vererek en borçlu 5 belediyeyi açıklamıştı. İmamoğlu da bugün SGK borçlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Unvanında profesör titri olan bakan Vedat Işıkhan, "CHP belediyeciliği çöp çamur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borçlar eklendi" dedi. Bakıyorsunuz hepsi aynı ağızdan, aynı kelimelerle konuşuyorlar. Bu aslında ne kadar basiretsiz bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunlar kendi birikimlerini gösteriyor. Kendilerini böyle perperişan etmelerini de üzüntüyle karşılıyorum. "Haliç kokuyor" gibi yalanlara vatandaşımız itibar etmiyor. Yanıt vermek için sabırla bekledik, 31 Mart'ta Osmanlı tokadını gördüler.

"KİMDEN KORKUYORSUNUZ"

Yasal olarak mecbur oldukları halde SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Hangi şirketlerin borcunu vatandaştan saklıyorsunuz? Hangi ayrıcalıkları nedeniyle bunu yapıyorsunuz? Kamu kuruluşları açıklayıp onları açıklamamanızın nedeni ne? Kimden korkuyorsunuz? Yılda iki kez açıklama mecburiyetinde olmanıza rağmen yapmıyorsunuz.

"ÖNCE SGK'YI DÜZE ÇIKARIN"

SGK 2023'te 885 milyar açık verdi. Vatandaşın vergilerinden aktardılar. CHP'li belediyelerin üstüne gitmek için söyledikleri paranın 10 katı bakın. CHP'li belediyeleri borç belediyesi diye suçlayan bakan beyin karnesi sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetimle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın. SGK batık yahu, siz kendi başarısızlığınızla yaptınız.

ERDOĞAN'A 'FAİZ' ELEŞTİRİSİ

Faizlerle deney yapan, ekonomist olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı enflasyonu ne yaptı? Savaştaki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar. Döviz kontrolden çıktı, dövize endeksli mevduat icat ettiler. Merkez Bankası Başkanı KKM kaynaklı zararın 883 milyar TL olduğunu söyledi. Siz bana borç diyorsunuz. Bizim üstümüze gelmeye çalıştığınız borç rakamının 10 katından fazla bir rakam. Ki belediyeler borçlanırken hizmet ediyor. Siz kendi yarattığınız borca bakın. Yarattığınız ülkede devlet de millet de borçlanmadan yaşayamıyor."

BANKALARA 'REKLAM' GÖNDERMESİ

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın raporlarına göre; iki kamu bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti. Buna rağmen 6 milyar liralık "reklam harcaması" yapıyorlar. Ki biz biliyoruz, bu "reklam" parasının hangi kuruluşlara gittiğini, belli medya grupları. Öğretmenler odasındaki çaydanlığı tasarruf diye kaldıranlar buna nasıl ses çıkarmıyor?"

"AKLIMA GELMEZDİ" DİYEREK AÇIKLADI: 45 MİLYON LİRA...

Burayı can kulağı ile dinleyin. Hayatımda böyle bir şeye ben rastlamadım açıkçası aklıma bile gelmezdi. Bunu da yapabilirler diye aklıma bile gelmezdi. Bakın 5 Ocak 2024 günü Çekmeköy Beldiyesi Cumhurbaşkanlığından 45 milyon lira yardım talep ediyor. Bak sen! Benim aklıma gelmez cumhurbaşkanlığına 45 milyon lira bana yardım et diye yazı yazmak. Biz ancak Cumhurbaşkanlığına kapıda bekleyen kredimizin bir tane imzası var onu atsa şu şehrin kasasına 10-12 yıl ödemeli 100 milyonlarca liralık krediler girecek.

"SEÇİMDEN ÖNCE GÖNDERMİŞLER"

Bizim aklımıza ancak o yazı gelir. Yazı yazıyor; Çekmeköy Belediyesi ve 5 Şubat 2024 tarihli belgede görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı ‘şak’ diye bu 45 milyon lirayı İstanbul Çekmeköy Belediyesi’ne göndermiş! Hem de seçimden önce gönderiliyor bu.

"100 MİLYON BORÇLARI VARDI"

Peki bu para 45 milyon lira Çekmeköy’e gönderildiğinde Çekmeköy Belediyesi’nin sigorta ve vergi borcu ne kadardı; 100 milyon lira… Devlete borcu varken yine devletten hem de geri ödemesiz. Milletin parası ya! Geri ödemesiz 45 milyon lirayı niye gönderiyorsun niye ödüyorsun. Şimdi diyecekseniz ki ‘ne kadar yüksek tonda anlattın Ekrem İmamoğlu ya!’ 45 milyon lira işte Allah’ın insanı bir tane Çekmeköy Belediyesi’ne yollamış niye bu kadar yüksek tonda tepki veriyorsun…

Bitmedi ki… Aynı şekilde Ocak 2024’te yine hemen seçimden önce Beyoğlu Belediyesi’ne de 45 milyon lira gönderildi. 2022 Aralık ayı ile Ocak 2024 arasındaki 13 aylık süreçte Beyoğlu Belediyesi’ne gönderilen toplam hibe para 70 milyon lira benim aklımın ucundan geçmez. Cumhurbaşkanlığından para istemek.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDAN PARA İSTEYİN"

Ben buradan Türkiye’deki tüm belediyelere tavsiyede bulunmak istiyorum. Aklınızdan gelen rakamı yazın Cumhurbaşkanlığından para isteyin bakalım kaçınıza yollayacak. Türkiye’deki bütün belediyeler yerel yönetimler lütfen cumhurbaşkanlığına yazı yazın pazartesinden tezi yok para talep edin! Hatta her birinize tavsiyem SGK borcunuz kadar para talep edin.

Hatta tavsiyem şu onlar gibi yapmayın gelen para ile de SGK borcunuzu ödeyin! Bak geleceğine de inanıyorum hee! Peki niye bu kadar yüksek tonda anlatıyorum altı üstü bir Çekmeköy bir de Beyoğlu…

"TÜM BELEDİYELERE..."

Bitti mi bitmedi… Bu arada Beyoğlu Belediyesi’nin o dönem kamu borçlarına tam 198 milyon lira borcu var. Yani SGK ve vergi borçları. Gördük ki mesele Çekmeköy ve Beyoğlu değil. İstanbul’daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere seçimden hemen önce aynı tarihte 45’er milyon lira hibe para göndermiş. Burada bile vicdan.. Ya bunlarda hiç vicdan bile yok. 1 belediyeye yollamamışlar sadece 25 belediyeleri vardı 24’üne yolladılar 1 belediyeye yollamadılar. Niye biliyor musunuz MHP’li oldukları için Silivri Belediyesi’ne yollamadılar. Ortaklarına bile yollamadılar böyle bir ortaklık olur mu?

"İÇİM YANIYOR"

Bunlar eşit vermeyi bile çok görmüşler. MHP’li Silivri Belediyesi’ne… Ortaklarına göndermemişler. Güldüğüme bakmayın içim yanıyor. 24 ilçe belediyesine seçim için 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş seçim için cumhurbaşkanlığı… Bu milletin cumhurbaşkanı İstanbul’daki 24 AK Partili belediyeye muhtemelen bir o kadar da İBB başkan adayına gönderdiler. Şimdiki sayın bakana… Belli ki seçimi kaybeden o değilmiş ki tekrar bakan olarak da atandı. Diline doladığını iştirak borcumuz da işte bu kadar. Halka hizmet bunların defterinden silinmiş parti devleti mantığını görüyorsunuz biz işte buna karşıyız. Partizanlığın zerresini yapan bir arkadaşım olsa onun karşısında duracağımı milletim önünde söz veriyorum.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır