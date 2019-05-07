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İmamoğlu, Akşener'i ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Gündemimiz demokrasiye vurulan darbedir. Bu darbeyi ortadan kaldırmak, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizlere, milletimize düşüyor." dedi.

İmamoğlu, Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim. Kendileriyle bu yönde karar birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların sorunlarını bildiğini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'mizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracak tedbirleri, kararları partilerimizin genel başkanları ve yöneticileri alacaklar. Bizler de yola koyulacağız. En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız. Elbette sorgulayacağımız ve hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır."

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Ekrem İmamoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener YSK

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