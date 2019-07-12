İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirten İmamoğlu, "Çok gururluyum. Çok rastlanır bir durum değil. İki mazbata, iki seçim. Bazılarına göre, 'İki mazbata eşittir 10 yıl' diyenler bile var. İşin esprisi bir yana, bunları yaşamak istemezdik. Her şeye rağmen Türkiye, büyük bir mesaj vermiştir. Hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu 23 Haziran'da tescillemiştir" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NA GÖRÜŞME TALEBİMİZİ İLETTİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüşme talebini resmi olarak iletip, iletmediği sorulan İmamoğlu, "İlk gece bu diyaloğu kurmak istediğimi beyan ettim. 6 Temmuz'da kendilerine, makamlarına talebimizi yeniledik. 2 gün sonra da yazılı talep gönderdik. Bugün de Ankara'da olacağımızı bilgi olarak yazdık. Müsait oldukları zaman diliminde konuşup, İstanbul'un brifingini kendilerine sunacağız" diye konuştu.