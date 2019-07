İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirten İmamoğlu, "Çok gururluyum. Çok rastlanır bir durum değil. İki mazbata, iki seçim. Bazılarına göre, 'İki mazbata eşittir 10 yıl' diyenler bile var. İşin esprisi bir yana, bunları yaşamak istemezdik. Her şeye rağmen Türkiye, büyük bir mesaj vermiştir. Hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu 23 Haziran'da tescillemiştir" dedi.

'HAKLARI OLMAYAN MAAŞLAR ALIYORLAR'

Başkan İmamoğlu, belediye iştiraklerine yönetici atamalarıyla ilgili soru üzerine, bir an önce görevlerine tam motivasyonla eksiksiz başlama çabası içinde olduklarını söyledi. "İstanbul'da bütçenin 3'te 2'si neredeyse şirketlerimizde" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak. '23 Haziran seni seçtim, benim malımı korudun mu?' diyecek. Ama biz oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yapıyoruz. Maksimum süreler kullanılıyor. O zaman diliminde ne olacağını kestiremiyoruz. Ağustosun sonuna doğru tarihler veriliyor. Dolayısıyla ben 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki milletin malının üstüne oturdunuz, 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşlar alıyorlar. Çıkartırız da onun bedelini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz. Millete ait 60 milyara varan İstanbul konsolide bütçesinin 40 milyara yakınını yöneten kişiler, şu an bizim ekibimizdir değildir. Bir an önce görevlerinden istifa etmelerini istiyoruz. Ona göre genel kurulları yapmamızı ve bir an önce vatandaşa hesap vereceğiz."

Başkan İmamoğlu, açıklamasının ardından parti genel merkezi önünde toplanan partililere hitap edip, fotoğraf çektirdi.

