İmamoğlu: Aramızdaki fark 29 bin 408

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL,(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada,“Biz öndeyiz. Oyları söylüyorum, 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558'dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır" dedi.

Seyrantepe'deki seçim koordinasyon merkezinde 8'inci kez kameralar karşısına geçen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Şu an saat sabaha karşı 2'yi 21 geçiyor. Yanılmıyorsam 3 saati aşkın süredir Anadolu Ajansı veri girişi yapmıyor. Üzülerek tekrarlayacağım. Anadolu Ajansı görevini yapmayarak, Türkiye'mizin demokrasi sürecindeki en önemli kurumlardan birisi olarak vazifesini yerine getirmemiştir. Gerçekten bu süreçte yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşülecektir. Anadolu Ajansı'ndan sorumlu olan kurumları, bakanlıkları herkese göreve çağırıyoruz. Toplumun bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etme hakkı yoktur. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. Anadolu Ajansı'nı kınıyorum. Buradaki en önemli konu, sahada büyük rol üstlenen görev alan arkadaşlarıma yapacağım çağrı. Süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.