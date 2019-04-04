İmamoğlu: aramızdaki farklar dengeli bir şekilde devam ediyor

Gökhan ÇELİK - Murat ÇİMEN, İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu an aradaki fark 19 bin 522. Aramızdaki farklar dengeli bir şekilde devam ediyor" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Seyrantepe'de bulunan 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

"18 - 20 BİN ARASINDAKİ FARK KORUNARAK BU SÜREÇ TAMAMLANACAK"

Ekrem İmamoğlu, "11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Bu geçersiz oylar sayıldıktan sonra da genel başkan yardımcımız da sayı verdi. Şu an aradaki fark 19 bin 522. Yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında bu noktaya indi. 4.171.475'e çıktı bizim oyumuz. Rakibimizin oyu da 4.151.923'e çıktı. Aramızdaki bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre, artı eksi değerlere göre, günün sonunda bütün ilçelerde geçersiz oylar sayılsa bile artı eksi 18 - 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Dolayısı ile geçersiz oyların sayılmasının, daha önceki teamüllere gereği sayılmaması halinde bugün sayılmasının bizi getireceği sonuç budur. Kritik bir şey var. 'Kamera önünde başka sayımlar da yapılsın diyen', rakibimiz adına konuşanlar ne acı ki, seçimden önce dünyanın en güvenilir seçimini ağızları dolu dolu anlatırken, seçimden sonra oradaki hakime, müdüre, vatandaşlara ve orada AK Parti adına katılan vatandaşlara güvenmeyerek, sayımın kameralar karşısında yapılsın demesini talihsiz buluyorum" dedi.