İmamoğlu Avcılar'da vatandaşlara seslendi

"SURİYELİ İNSANLARIN ÇEKTİĞİ SIKINTI, IZDIRAPLARI ELDEN GEÇİRECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, son dönemde kendisine sık sık “Mülteci sorunu konusunda ne yapacaksınız?" sorusunun yöneltildiğini belirterek şöyle devam etti:

Mülteci konusu çok önemli, büyük bir sorun. Farklı görüşler, görüş açıları olabilir. Ama bizim insani, hümanist duruşumuzu kimse değiştiremez. Her yerde açıkladım. İstanbul'da var olan durumun mutlaka bir envanterini çıkaracağız. Burada bulunan Suriyeli insanların çektiği sıkıntı, ıstırapları elden geçireceğiz. Bunların çocuk evlilikleri var, çocukları sıkıntıda, aile travmaları var. Biz hiç kimseyi başka bir yere koyamayız. İnsan olarak önce kalbimizde taşıyacağız. Sorunların acil çözümü için kalpten çocuklarına, kadınlarına, ailelerine psikolojik, manevi destek vereceğiz. İkinci olarak; Ulusal politikaların geliştirilmesinde 1 milyona yakın mülteci bulunan İstanbul'un fikri, isteği nedir, ulusal politika nasıl geliştirilmedir? Yarınlarda Suriyeli mültecilerin bu şehirlerde ve bu ülkede varlığının anlamı ne olmalıdır? Vatanlarına nasıl ne şekilde gitmeliler? Bu konuda öncü politikalar geliştireceğiz. Üçüncüsü; Suriyeli mülteciler bu şehre ve ülkeye 3.5 milyon insan olarak mülteci kavramının ötesinde toplu nüfus değiştirme olarak getirilmiş olabilir. O dönemde bu kararı alanlar bugün yanlış yaptıklarının farkında. Ancak, biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla konu uluslararası politikaların geliştirilmesi ile alakalı. Uluslararası politikaların geliştirilmesi ile alakalı susan almayacağız. Susan dilsiz şeytanlara 'Yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar bu topraklarda barışı, huzuru temin etme konusunda gereğini yapın' diyeceğiz. 16 milyon nüfuslu bir kentin belediye başkanı olarak, dünyanın her yerinde de sizin sesinizi dile getirip, 'Suriye'deki insanların huzuru, kardeşliği ve demokratik ortamda yaşamalarına imkan tanıyın. Onlara destek olun, Türkiye'de misafir olan insanlar ülkelerine dönsün' diyeceğiz.