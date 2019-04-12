İmamoğlu Avcılar'da vatandaşlara seslendi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi kutlamak için ilçeye gelerek Havuz Meydanı'nda toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden seslenen Ekrem İmamoğlu, öğrencilik yıllarında Kadıköy'de oturduğunu ancak, üniversiteyi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi'nde bitirdiğini söyledi. Avcılar'ı yakından tanıdığını ifade eden İmamoğlu, "Avcılar'ın kentsel dönüşüm, şehircilik, planlama gibi önünün tıkandığı hangi konu varsa göreceksiniz bu kardeşiniz göreve gelir gelmez ilgileneceğim ilk işler arasında yer alacak. Avcılar'daki tüm sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da Havuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenerek, "Lütfen bu milletin iradesini geciktirmeyin. Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Birilerinin bu şehri, güzel demokrasimizi dünyaya rezil etmesine izin vermeyin. Bir an önce kararınızı netleştirin görevimize başlayalım" dedi. İmamoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda izleyecekleri politikayı da anlattı.

Mülteci konusu çok önemli, büyük bir sorun. Farklı görüşler, görüş açıları olabilir. Ama bizim insani, hümanist duruşumuzu kimse değiştiremez. Her yerde açıkladım. İstanbul'da var olan durumun mutlaka bir envanterini çıkaracağız. Burada bulunan Suriyeli insanların çektiği sıkıntı, ıstırapları elden geçireceğiz. Bunların çocuk evlilikleri var, çocukları sıkıntıda, aile travmaları var. Biz hiç kimseyi başka bir yere koyamayız. İnsan olarak önce kalbimizde taşıyacağız. Sorunların acil çözümü için kalpten çocuklarına, kadınlarına, ailelerine psikolojik, manevi destek vereceğiz. İkinci olarak; Ulusal politikaların geliştirilmesinde 1 milyona yakın mülteci bulunan İstanbul'un fikri, isteği nedir, ulusal politika nasıl geliştirilmedir? Yarınlarda Suriyeli mültecilerin bu şehirlerde ve bu ülkede varlığının anlamı ne olmalıdır? Vatanlarına nasıl ne şekilde gitmeliler? Bu konuda öncü politikalar geliştireceğiz. Üçüncüsü; Suriyeli mülteciler bu şehre ve ülkeye 3.5 milyon insan olarak mülteci kavramının ötesinde toplu nüfus değiştirme olarak getirilmiş olabilir. O dönemde bu kararı alanlar bugün yanlış yaptıklarının farkında. Ancak, biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla konu uluslararası politikaların geliştirilmesi ile alakalı. Uluslararası politikaların geliştirilmesi ile alakalı susan almayacağız. Susan dilsiz şeytanlara 'Yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar bu topraklarda barışı, huzuru temin etme konusunda gereğini yapın' diyeceğiz. 16 milyon nüfuslu bir kentin belediye başkanı olarak, dünyanın her yerinde de sizin sesinizi dile getirip, 'Suriye'deki insanların huzuru, kardeşliği ve demokratik ortamda yaşamalarına imkan tanıyın. Onlara destek olun, Türkiye'de misafir olan insanlar ülkelerine dönsün' diyeceğiz.

Ekrem İmamoğlu, son dönemde kendisine sık sık “Mülteci sorunu konusunda ne yapacaksınız?" sorusunun yöneltildiğini belirterek şöyle devam etti:

CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve başlaması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) alın teri ile para kazanan, çalışan, emek veren, kişi veya partiye değil 16 milyon kişiye hizmet eden tüm çalışanların başının üstünde yeri olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İBB'ye iş yapan iş insanları, müteahhitler, şirketler; oraya ahlaklı iş üretmiş, işinizi yapmışsanız karşılığını bu hizmet olarak vermişseniz hiç korkmayın sizin de başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu, “Bu milletin iradesini geciktirmeyin. Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Birilerinin bu şehri dünyaya birilerinin rezil etmesine izin vermeyin. Bir an önce kararınızı netleştirin görevimize başlayalım" dedi.

Konuşma sonunda Avcılar'daki CHP İlçe Başkanı Hasan Şeker ile İYİ Parti Başkanı Serkan Yalım, İmamoğlu'na sembolik mazbata verdi.

