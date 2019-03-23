HABER

İMAMOĞLU BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL DHA CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkında düzenlenen mitinge katıldı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkında düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde İmamoğlu'na CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan da eşlik etti.
Burada konuşan İmamoğlu, "Çocuklarımızı İstanbul'un her yerinde eşitleyeceğiz. Aynı seviye ve güzellikte çevrelerde yetiştireceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerinde, kreşlerinde mutlu olacaklar. Çocukların mutlu olmadığı şehir mutlu olamaz. Kadınların mutlu olamadığı şehir mutlu olamaz. Çocuk, genç ve kadın bizim önceliğimiz olacak. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum" dedi.
İmamoğlu konuşmasının şöyle sürdürdü:
"31 Mart'ta seçim bitecek. 1 Nisan'da herkes birbirinin yüzüne bakacak. İnsanları birbirine kıran döken laflar etmeyin. Hep beraber devlet adamlığı yapalım yakışan odur. Bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, seçim kurulları görevinizi sağlam yapın. Biz de yapacağız. Günün sonunda el sıkışalım."

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Mitingden detaylar
-İmamoğlu'nun konuşması

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kestiPalandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti
Osmanlı Ocakları Kemalpaşa İlçe Başkanlığı açıldıOsmanlı Ocakları Kemalpaşa İlçe Başkanlığı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki Feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.