İMAMOĞLU: BANA OY VERMEYENİN ELLERİ TİTREYECEK OY ATARKEN (ek görüntülerle)

"HER ÇOCUĞA EŞİT HİZMET SUNACAĞIZ"

Buradan Altayçeşme’de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temel atma törenine giden İmamoğlu’nu burada da kalabalık bir grup karşıladı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Şu omuzlarıma öyle sorumluluklar yüklüyorsunuz ki inanılmaz. Ama birinci sırayı çocuklara veriyorum. Çocukların o pırıl pırıl gözleriyle gelip, hiçbir şey talep etmeden, karşılıksız size kucak dolusu sarılıp sonra 'iyi ki seçilirsiniz' diyor ya bunun tarifi yok. Öyle bir sorumluluk yüklüyorlar ki, o zaman diyorsun ki, 'Ben bu şehrin çocuklarına hizmet etmeliyim.. Ben bu şehirde Maltepe’deki Kadıköy’deki, Sultanbeyli’deki, Başakşehir’deki, Bağcılar’daki çocukları eşitlemeye geliyorum. Aynı seviyede hizmet sunmaya geliyorum. Çocuklar çok önemli, kadınlar ikinci sırayı kadınlara veriyorum. Toplumun kaygılarını yürekten sezen ve inanın öyle güzel duygularla sahiplendiniz ki dünyanın en değerli duygularıyla beni besliyorsunuz. Herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Biz bu şehirde kadınların hayatta eşit bir biçimde var olmalarını bu şehri onlar için güvenli bir hale getirmeyi, çağdaşlığı, her koşulda eşit bir şekilde yürütmeyi sağlamayı, bu güzel ortamı İstanbul’un her köşesiyle kadınlara uygun bir şekle sokmayı var etmeye geliyoruz. İstanbul’da çocuklar ve kadınlar mutlu değilse bu şehirler mutlu olamaz."