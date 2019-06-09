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İmamoğlu basın toplantısı düzenledi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:54 | Son Güncelleme

EKREM İmamoğlu yaptığı basın toplantısında, "Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu." dedi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-EKREM İmamoğlu yaptığı basın toplantısında, "Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişlide bulunan özel bir otelde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu toplantıda gündemdeki konuları değerlendirerek bir dizi açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "İstanbulluyla, İstanbul'la ilgili projelerimizi konuşturacağımız bir gündemle meşgul olacağız. Elbette bazı konular, bazı hususlar bilinçli olarak önümüzde pişirilmekte. Bu anlayış devam edecektir. Ama biz ısrarla İstanbulluya, sorunları ve çözümleri anlatacağımızı duyurmak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım ile olan münazara gündemi var. 31 Mart ve öncesi bu talebimi defalarca dile getirmiş birisiyim. Bu talebim yeni değil. Aralık ayı itibariyle bunu en uygar biçimde yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini, benim buna hazır olduğumu, benim karar vermem de ikinci bir kişiye ihtiyaç olmadığını defalarca dile getirdim. Ama Sayın Yıldırım bu konuda cevap olarak 'Gerek yok, zaten meydanlarda konuşuyoruz, buna ihtiyaç yok' deyip kabul etmemiştir. Daha sonra ki süreçte yeniden seçimin yenilenmesiyle yine fikrimi defalarca dile getirdim. Sayın Yıldırım'ın böyle bir sürece eşlik ediyor olması, beni Türkiye ve demokrasi adına mutlu etmiştir. Şuan partimizin adına Engin Altay ve AK Parti adına da Mahir Ünal'ın görüşmeleriyle süreç devam etmektedir. Detaylar konuşuluyor. Hangi gün, kimin moderatörlüğünde, hangi kanalda ya da kanallarda gibi görüş alışverişi devam ediyor. Böyle bir ortamın oluşması, adayların tartışabilmesi 17 yıl sonra ilk defa tartışmaya açılıyor olması ve buna dönük bizim ilk baştan itibaren ortaya koyduğumuz bir iradeyle bunu yakalamış olmak şahsım adına beni mutlu etti. Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

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