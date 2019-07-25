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İmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 20:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığında tatilini tamamlamasının ardından seçim çalışmaları boyunca kendisine destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.  Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki yazlığında ailesi ile birlikte tatilini tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'da yapılan yerel seçimlerde kendisine destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

İmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret etti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığında tatilini tamamlamasının ardından seçim çalışmaları boyunca kendisine destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki yazlığında ailesi ile birlikte tatilini tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'da yapılan yerel seçimlerde kendisine destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti. Bodrum'dan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gelen İmamoğlu'nu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binası önünde yaklaşık 2 bin kişi tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa kısa konuşma yapan İmamoğlu, "Tatil yaptım. Kızanlar ve yazanlar oldu ama önemli değil. Biz yorgunluk hissetmezsek de, çocuklarımın bana ihtiyacı var. Cennet köşemiz Bodrum'daki yazlığımda tatil yaptım. Afyon'da bütün belediye başkanlarımızla tatil yapacağız. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Mütevazı bir çiçeğimle ziyarete gelmiştim ancak siz beni o kadar gururlandırdınız ki buradan İstanbul'a yürüyerek bile giderim. Başkalarının yaptığı gibi hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıyız. Herkesi kucaklamalıyız" dedi. İmamoğlu, konuşmasının ardından çocuklarının yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret ettiİmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret ettiİmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret ettiİmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret etti

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