İmamoğlu: Başkan seçilirsem kadınlar 8 Mart'ta çalışmayacak

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sancaktepe'de sürdürüyor. İmamoğlu, Sancaktepe'de sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair verdiği mesajda, "Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem kadınlar 8 Mart'ta çalışmayacak, keyif yapacak. Erkekler, kadınlardan daha fazla çalışacak" dedi.

"ANNELERİN EŞİT OLDUĞU BİR İSTANBUL İNŞA EDECEĞİZ"

İmamoğlu, "Kadim İstanbul'da 250 bin okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü insan var. Bunun da yüzde 85'i kadın. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeyiz. Ben hangi kadınların bu gününü kutluyorum biliyor musunuz? Bu şehirde çocuklarını yetiştiremez, çocuklarının ihtiyaçlarını gideremez durumdaki emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Hangi ilçede oturursa otursun Bakırköy'deki, Beşiktaş'taki, Kadıköy'deki, Esenler'deki, Bağcılar'daki çocuklarımızın annelerini eşitlediğimiz bir İstanbul inşa etmeliyiz. O zaman bu şehir mutlu ve keyifli bir şehir olur. O zaman biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anca o zaman kutlayabiliriz. Birbirimizi aldatmayalım. Bu ülkeye dair verileri söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki önüne verdiler bir kağıt okuyor, okuyalım o zaman. 2005 yılında kadın eşitliği sıralamasında dünyada 105. sıradaydık, şimdi 131. sıradayız, gerilemişiz. 26 sıra yukarı çıkmadık, aşağı indik. Bu ülkede ve şehirde kadınlar çalışmıyor. Kadının hayata katılmadığı bir toplumda refah, mutluluk ve zenginlik yakalama şansınız yoktur" ifadelerini kullandı.