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İmamoğlu: Baştan istifa etseydi en doğrusuydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD ziyareti sonrası bir gazetecininin "Binali Yıldırım’ın bugün istifa etmesi bekleniyor.

Gökhan ÇELİK Onur MERİÇ, Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL(DHA) CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD ziyareti sonrası bir gazetecininin "Binali Yıldırım’ın bugün istifa etmesi bekleniyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir" sorusu üzerine, “Ben takip etmiyorum Sayın Yıldırım’ın gündemini, baştan istifa etseydi en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Artık hayırlısı. Biz artık seçime bakıyoruz. 31 Mart’a hedeflendik. 31 Mart’ta ne olacağına bakıyoruz, hayırlı olsun” dedi.

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Beyoğlu’nda bulunan TÜSİAD yönetim binasında yaklaşık 2 saat süren ikili görüşme sonra gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin, "Sanırım, 5 yılda 150 bin istihdam vaadini yükselttiniz. Bu sayı kaça çıktı?” sorusu üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli bir merkez olduğunu tekrar yineleyelim. Sayın Yıldırım, 'Bu belediyelerin işi değil' derken bunu kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum. Bilmesini beklemiyorum, çünkü belediye başkanlığı yapmadı. Ben belediye başkanlığı yaptım. Günde 200

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