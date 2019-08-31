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İmamoğlu Batman'da düğün törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katıldı - İmamoğlu, düğün töreninde HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile halay çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da düğün törenine katıldı.

Temasları kapsamında kentte gelen İmamoğlu, beraberinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Emine Gülizar Emecan ile CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününe iştirak etti.

İmamoğlu, düğün salonu girişinde HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, HDP İl Başkanı Ekrem İrgi ile HDP ve CHP'li partililer tarafından karşılandı.

Törende, Cihan ve Ceylan Yaşar çiftinin nikahını Demir kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise İmamoğlu ile Köse yaptı.

Eşi Dilek İmamoğlu ile evlilik cüzdanını geline takdim eden İmamoğlu daha sonra Belediye Başkanı Demir ve partililerle halay çekti.

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Batman CHP Düğün töreni HDP

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