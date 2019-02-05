İmamoğlu, Bayrampaşa’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına bugün Bayrampaşa ilçesinde yaptığı bir dizi ziyaretlerle devam etti. Pazarlardaki fiyat artışlarıyla ilgili araştırma yapmak için sabah gün doğmadan sebze haline giden İmamoğlu, akşam saatlerinde ise sokağa inerek vatandaş ve esnaflarla sohbet etti. İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği programa katılan İmamoğlu, burada toplanan vatandaşların hitap ederek seçime yönelik destek istedi. İlçede geziye çıkan İmamoğlu, beraberindekilerle birlikte esnaf ve vatandaşları selamladı. Caddede yürüdüğü sırada İmamoğlu’nu karşısında gören bir vatandaş, başkan adayını görmek isteyen yakınını görüntülü araması renkli görüntüler oluşturdu.

“İstanbul’a hizmet etmek büyük bir onurdur”

Gezi sırasında Trabzonluların daveti üzerine dernek binalarına giriş yapan İmamoğlu, burada dernek üyeleriyle sohbet ederek, seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Dernekte konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, “Her zaman söylüyorum görevimi yaparken, sorumluluklarım var, bu şehre layık olmak. Gerçekten kadim ama büyük bir kente tarihi geniş ve dünyanın en özel şehri diyebileceğimiz İstanbul’a hizmet etmek büyük bir onur inşallah bunu yaşayacağım. Hemşerilerim çokta layık olacağıma eminim. Gecesiyle gündüzüyle çalışacağımı bilsinler. Bunun yanı sıra aileme ne olur beni mahcup etme derim, çünkü insanın ailesi, annesi, babası çocukları bakarlar. Babamız ne yapıyor ve onlara bir miras gibi kalır. Yıllar sonra ben babamın hizmet ettiği, siyaset yaptığı her yerde onun güzel intibaı bana büyük bir sermaye gibi kalmıştır ve o değeri çok hissettim” dedi.

“Spora dönük ciddi hizmetlerimiz olacak”

Esnaf ziyaretinde Tuna Spor Kulübünün yöneticilerin isteği üzerine lokale geçen İmamoğlu, burada kulübün üyeleriyle bir araya geldi. Burada spora dönük hazırladıkları projelerden bahseden İmamoğlu, “Bayrampaşa bu şehrin en sporcu kaynağı diyebileceğimiz ilçelerinden bir tanesidir. Spordan uzaklaşmasını üzülerek takip ediyorum. Başkanımızın buna yoğun ilgi göstereceğini şimdiden hissediyorum. Zira bende bunun takipçisi olacağımı özellikle bu ilçenin kendi branşlarındaki tesisler ve aynı zamanda spor kulüpleriyle işbirliği yapan bir büyükşehir belediyesi anlayışı. Yani bir sermayenin bir nakit gücünün birilerine aktarıldığı bir sistemi asla onaylamıyorum. Benim için kıymetli olan Bayrampaşa’dan pırıl pırıl bir çocuğun çok iyi bir sporcu olması benim için gurur verici. Onun için alt yapıya sporcu kimliği olan bir topluma dönüşmesi adına, İstanbul’a spora dönük ciddi hizmetlerimiz olacak” diye konuştu.