İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, günün ilk bayramlaşması için İstanbul Valiliği'ne gitti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, bir süre görüştü.

Daha sonra Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e vekaleten İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve İmamoğlu, valilik binasında bir araya gelen kaymakamlar, askeri yetkililer, belediye başkanları ve çalışanlarla bayramlaştı.

İmamoğlu, valiliğin ardından belediyenin Saraçhane'deki bahçesinde belediye çalışanlarıyla buluştu.

Bayramların, insanların birbirini hatırlamasına vesile olduğunu dile getiren İmamoğlu, bayramda seyahat edeceklere dikkat etmeleri ve uykusuz araç kullanmamaları uyarılarında bulundu.

İmamoğlu, genel olarak bayramlarda tatil yapmamayı tercih ettiğini belirterek, "Bayramlarda kucaklaşırsak, birbirimizi hisseder, yardımlaşırsak toplumun birliği ve bütünlüğü daha kuvvetli hale gelir. İslam dünyasının ve Türkiyemizdeki insanlarımızın inancıyla paralel dini bayramlarının bu hassasiyetini toplumsal kazanca dönüştürmeliyiz. Ben, bu yönünü önemsiyorum. Birliğin, beraberliğin kuvvetlendiği bir bayram olmasını diliyorum." diye konuştu.