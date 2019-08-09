HABER

İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "4 gün boyunca sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, ilçelerde olacağım. Bana eşlik etmek isteyen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi beklerim vakti olan ve burada olanları"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, günün ilk bayramlaşması için İstanbul Valiliği'ne gitti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, bir süre görüştü.

Daha sonra Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e vekaleten İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve İmamoğlu, valilik binasında bir araya gelen kaymakamlar, askeri yetkililer, belediye başkanları ve çalışanlarla bayramlaştı.

İmamoğlu, valiliğin ardından belediyenin Saraçhane'deki bahçesinde belediye çalışanlarıyla buluştu.

Bayramların, insanların birbirini hatırlamasına vesile olduğunu dile getiren İmamoğlu, bayramda seyahat edeceklere dikkat etmeleri ve uykusuz araç kullanmamaları uyarılarında bulundu.

İmamoğlu, genel olarak bayramlarda tatil yapmamayı tercih ettiğini belirterek, "Bayramlarda kucaklaşırsak, birbirimizi hisseder, yardımlaşırsak toplumun birliği ve bütünlüğü daha kuvvetli hale gelir. İslam dünyasının ve Türkiyemizdeki insanlarımızın inancıyla paralel dini bayramlarının bu hassasiyetini toplumsal kazanca dönüştürmeliyiz. Ben, bu yönünü önemsiyorum. Birliğin, beraberliğin kuvvetlendiği bir bayram olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kurban bayramında çalışacak olan belediye personeline başarılar dileyen İmamoğlu, "Onlara 2 kat teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan insanlara hizmet edecekler. O bakımdan onların emekleri 2 kat." dedi.

İmamoğlu, bayramda İstanbul'un sokaklarında olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Emekçi dostlarımı selamlayacağım. 4 gün boyunca sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, ilçelerde olacağım. Bana eşlik etmek isteyen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi beklerim vakti olan ve burada olanları. Keyifli bir İstanbul bayramı diliyorum."

İmamoğlu, belediye personeliyle konuşma yaptığı platformda tek tek bayramlaşırken, bayramlaşma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

- Otogarlar ve havalimanlarında uğurlama organizasyonları

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirecek vatandaşlar için otogarlarda uğurlama organizasyonları düzenliyor.

15 Temmuz Demokrasi, Alibeyköy, Harem ve Samandıra otogarlarında peron ve otobüslerin içerisinde yolculuğa hazırlanan vatandaşların bayramını kutlayarak, hediye takdim eden ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram tebriğini ve selamlarını yolcularla paylaşıyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binecek yolcular için de uğurlama etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, bayram uğurlamalarının yanı sıra şehitliklerdeki anma programları, kimsesiz çocuklara yönelik faaliyetler, huzurevi ve hastane ziyaretleri de yapıyor.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
İnternet üzerinden yılan satarken yakalandıİnternet üzerinden yılan satarken yakalandı
GÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulunduGÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayramlaşma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.